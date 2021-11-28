 

В 2022-м цены на энергию в Германии станут самыми высокими в мире

28.11.2021, 11:14, Новости дня
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Цены на энергию в Германии продолжают стремительно расти, пишет Der Spiegel. По оценкам онлайн-площадки для сравнения предложений Verivox, в 2022 году газ в среднем подорожает на 20%, а электричество — на 7%. В результате немцы будут платить за отопление и прочие бытовые услуги больше, чем кто-либо в мире, предостерегают эксперты.


Reuters

Электричество и газ в Германии продолжают дорожать, пишет Der Spiegel. В следующем году средний рост цен на голубое топливо составит 20%, а на электроэнергию — 7%, прогнозирует онлайн-площадка для сравнения предложений Verivox. В результате для одной среднестатистической семьи годовые расходы на отопление и прочие бытовые услуги увеличатся где-то на €329.

При этом в некоторых федеральных землях прогнозируется ещё больший рост, продолжает издание. По оценкам Verivox, газ в Нижней Саксонии подорожает на 24%, а в Шлезвиге-Гольштейне — на 25%. Цены на энергию в Германии станут самыми высокими во всём мире, подчёркивают эксперты с онлайн-площадки.

Связано происходящее со стремительным ростом цены на импортные энергоресурсы. К примеру, голубое топливо подорожало на 193,9%, нефть — на 105,9%, а уголь — на 213,2%. Увеличение их стоимости, в свою очередь, произошло из-за перекоса между спросом и предложением, объясняет Der Spiegel. С начала пандемии коронавируса экономическая ситуация в Германии нормализовалась и производство стало расти, а вместе с ним и спрос на энергию. Но предложение не поспевает за спросом. К тому же РФ поставила в ФРГ меньше газа, чем изначально планировалось, отмечает издание.

На фоне резкого колебания цен на энергоресурсы защитники прав потребителей требуют от властей увеличения газовых резервов и финансовой помощи частным домохозяйствам. В случае если цены на нефть и газ и дальше будут расти, необходимо давать деньги семьям с низким уровнем дохода, а также в соответствии с этим ростом индексировать субсидии для оплаты квартиры, пособия по безработице и пенсии, требует глава Федерального объединения центров защиты прав потребителей Германии Клаус Мюллер.

По его словам, также необходимо провести ремонт домов с самым низким показателем энергоэффективности, а в среднесрочной перспективе ослабить зависимость Германии от нефти и газа за счёт развития альтернативных источников энергии, которые гораздо дешевле, чем ископаемые.



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