Янукович подал в суд на Верховную Раду из-за постановления о его самоустранении с поста президента

“Четвертый президент намерен обжаловать законность принятия парламентом постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства”, – пояснил он.

Решение Рады о самоустранении Януковича Кирасир назвал” антиконституционным” и принятым депутатами “в эйфории уверенности в своей безнаказанности”.

https://www.facebook.com/a.v.yanukovych/posts/2999788226905899

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

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