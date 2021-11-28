Как жить-то теперь?! – Личное мнение

Сегодня ночью стало известно, что умер Александр Борисович Фрадкин, известный под другой фамилией — Градский.

Полезла в Википедию посмотреть, сколько ему было лет (72), и удивилась — на последней жене он не был женат! Проверила по другим источникам — ни слова о свадьбе!



Фото: Соцсети

Да, вот та самая Мариночка Коташенко 84-го года рождения — фактическая жена. Ссылка ведёт на статью о незарегистрированных отношениях.

Марине нет сорока, почти половину из которых она прожила с Градским. И вот, отметив своё 37-летие четыре дня назад, теперь овдовела.

Казалось бы, и так — горе. А как же теперь дальше жить?

У Градского, я тут подсчитала примерно, четверо детей. Им наследство положено. А что говорит закон о гражданском сожительстве?

Да ничего и не говорит: нет штампа, нет и наследства!

Прожив большую часть жизни с мужчиной, который старше на 35 лет, родив ему двух детей, Мариночка рискует теперь остаться без наследства.

Увы, закон суров, но это — закон, и исполнять его необходимо.

Будучи женатым три раза, покойный за 17 лет так и не нашёл времени жениться на молоденькой модели и актрисе из Киева. Она ему — молодость. Он ей — двух детей и умер.

Селяви. Как жить-то теперь Мариночке? Посоветуйте.

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