Как жить-то теперь?! – Личное мнение
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Сегодня ночью стало известно, что умер Александр Борисович Фрадкин, известный под другой фамилией — Градский.
Полезла в Википедию посмотреть, сколько ему было лет (72), и удивилась — на последней жене он не был женат! Проверила по другим источникам — ни слова о свадьбе!
Фото: Соцсети
Да, вот та самая Мариночка Коташенко 84-го года рождения — фактическая жена. Ссылка ведёт на статью о незарегистрированных отношениях.
Марине нет сорока, почти половину из которых она прожила с Градским. И вот, отметив своё 37-летие четыре дня назад, теперь овдовела.
Казалось бы, и так — горе. А как же теперь дальше жить?
У Градского, я тут подсчитала примерно, четверо детей. Им наследство положено. А что говорит закон о гражданском сожительстве?
Да ничего и не говорит: нет штампа, нет и наследства!
Прожив большую часть жизни с мужчиной, который старше на 35 лет, родив ему двух детей, Мариночка рискует теперь остаться без наследства.
Увы, закон суров, но это — закон, и исполнять его необходимо.
Будучи женатым три раза, покойный за 17 лет так и не нашёл времени жениться на молоденькой модели и актрисе из Киева. Она ему — молодость. Он ей — двух детей и умер.
Селяви. Как жить-то теперь Мариночке? Посоветуйте.
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Источник: Лена Миро
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