Мнение: Инструкция

Станет ли обнаруженный в ЮАР новый штамм поводом для перезапуска глобального террора, еще не решено. Представитель террористической группировки ВОЗ (разрешенной в России) в нашей стране Вуйнович на российском гостелеканале (а где еще могут выступать террористы?) сообщила, что паниковать пока рано (а кто паникует, кстати?). Новый штамм изучается.

В переводе это может означать, что ВОЗ проводит консультации с глобальными игроками на предмет оценки текущего состояния перехода к «новой нормальности». Переход очевидно затормозился, сопротивление людей растет, усталость от террора повышает порог невосприимчивости к насилию. Технология лоялизации требует постоянной перманентной вакцинации, но уже сформирована достаточно большая группа населения стерилизуемых стран, которая категорически отказывается от навязанных процедур. Она составляет меньшинство, но меньшинство активное и достаточно многочисленное.

Встает вопрос о том, что с этими людьми нужно что-то делать. Что — известно. «Изолировать». Это такой эвфемизм, подразумевающий широкий спектр мероприятий — от физического истребления до изоляции в концлагерях (которые опять-таки в силу специфики процесса будут носить название «карантинных лагерей».

Однако переход к этой фазе означает необходимость введения военного и чрезвычайного положения, так как силовые структуры гражданского назначения очевидно не справятся с масштабом задачи. Без армии и имеющихся на ее вооружении средств уничтожения подобную задачу решить невозможно.

В этом смысле на повестку встает вопрос о создании повода для введения как чрезвычайного, так и военного положения. Военное положение может быть введено через организацию локального военного конфликта, причем такого, который позволит сразу перевести его на блоковый уровень. Сегодня есть только один военный блок — НАТО. Правда, спешно создается и другой — США, Великобритания и Австралия AUKUS, но он слишком очевидно создается под конфликт Китая и Тайваня, под вывеской которого можно будет вводить военное положение в Австралии и зачищать австралийские протесты, которые набирают силу.

Военное положение позволит ввести в оборот вооруженные силы. Чтобы мобилизовать всю гражданскую инфраструктуру, потребуется чрезвычайная ситуация — и новый виток эпидемии для этого подходит как нельзя лучше. Тем более, что в Англии уже заявлено, будто новый штамм настолько опасен, что им могут заражаться и передавать заболевание друг другу даже вакцинированные. (Откуда взялось это утверждение, если Омикрон еще только исследуют, неизвестно, но это просто спешка. Выдача информации чуть раньше, чем следует).

В общем, если консультации приведут к решению проектирования новой фазы кризиса, то в обозримом будущем — возможно, даже до нового года — мы можем увидеть как локальный вооруженный конфликт на территории Европы и на Тихом океане, так и резкий рост заболеваемости этим самым «Омикроном». К медицине, конечно, ни малейшего отношения все это иметь не будет. Но кому это интересно?

Пока же представитель ВОЗ в России говорит нашим коллаборационистам из Кремля прямым текстом: не дергайтесь. Когда мы примем решение — его до вас доведут. А пока занимайтесь по планам, вы и так недопустимо отстаете.

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