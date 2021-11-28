Мнение: Психологика событий. №9. Зачем куар-коды на самом деле

Показательно, что про тату с куар-кодом говорит именно Телевидение Татарстана…

Постепенно все больше здравомыслящих людей приходит к мысли, что “всеобщая куар-кодизация” и была на самом деле главной целью невиданной всемирной истерии по поводу чудовищной эпидемии чудовищного ковида. Уже слишком очевидно, что куар-код “как замена паспорта” – это инструмент намного более мощный, чем просто средство “сдержать эпидемию”, тем более что как раз против эпидемии куар-коды практически бесполезны (хотя бы потому, что счастливые обладатели куар-кодов, грин пассов и того подобного – тоже, хоть и привиты, способны как заражаться сами, так и заражать других.

Но тогда возникает вопрос – а зачем они? В чем их глобальная функция? Что именно призваны уничтожить куар-коды, помимо нашей свободы передвижения? Ответ не сразу приходит в голову, хотя его легко понять, когда он найден: куар-код призван сначала ограничить, а потом и уничтожить деньги. “Деньги – это отчеканенная свобода” – писал Достоевский. А поскольку куаркодизация – это инструмент порабощения – неудивительно, что главный удар куар-кодов направлен именно на деньги как таковые. Коммунизм всегда стремится уничтожить деньги, заменив их талонами и системой пропусков – в этом одна из главных целей коммунизма.

И второй вопрос этого ролика – что нам делать с Новой Нормальностью. Смириться с ней? Попытаться приспособиться? Мой ответ – нет. Нам, бывшим совкам, мириться с Дивным Новым Миром – это терпеть двойное поражение. У европейцев или американцев “на новенького” могут быть и оставаться какие-то иллюзии; мы же при коммунизме уже достаточно пожили, вдосталь познали все его “прелести”, и возвращаться назад – пусть и на этот раз вместе со всем человечеством – будет совсем уж противно.

Значит, нужно бороться. “Лишь тот достоин жизни и свободы…” – и далее по знаменитой фразе из гетевского “Фауста”.