 

Питающиеся трупами пчелы удивили ученых

28.11.2021, 10:22, Разное
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Ученые обнаружили пчел, которые любят есть мясо, а точнее трупы животных, имея скорее поведение стервятника, чем типично пчелиное.

Недавно опубликованное научное исследование рассказало о трех видах пчел, одни из которых питаются как цветочным нектаром, так и мясом, а другие и вовсе сделали выбор исключительно в пользу мяса.

Эти пчелы живут в тропиках Коста-Рики и считаются первыми пчелами в мире, использующими другой пищевой компонент, кроме растений. При этом они все еще изготавливают мед.

Питающиеся трупами пчелы удивили ученыхУказано, что пчелы-падальщики принадлежат к семейству Тригона – пчелы этого семейства не жалят, так что жало у них почти атрофировалось. Однако они вовсе не беззащитны, а для отражения нападения очень больно кусаются мощными челюстями, а еще выделяют особую жидкость с мерзкими запахом.

Исследование о них было проведено сотрудниками Калифорнийского университета в Риверсайде.

– Это единственные пчелы в мире, которые эволюционировали, чтобы использовать источники пищи, не производимые растениями, что является довольно заметным изменением в диетических привычках, – пишет энтомолог из Калифорнийского университета в Риверсайде Дуг Янега.

Ученые прозвали этих пчел стервятниками. Чтобы прояснить детали питания и поведения пчел-мясоедов, они отправились в Коста-Рику и установили там приманку из сырых кусочков курицы на ветках, которые они также намазали вазелином, чтобы отпугнуть местных муравьев.

Пчел-стервятников сразу же привлекли кусочки сырой курицы и они начали отгрызать и укладывать их в специальные “корзинки” на задних лапах, которые обычные пчелы используют для сборы пыльцы. Эти кусочки мяса пчелы уносят в улей и используют в том числе для выкармливания своих личинок.

Это вызвало живой интерес исследователей, которые задались вопросом, как их диета изменила их по сравнению с обычными “вегетарианскими” пчелами.

Чтобы провести справедливое сравнение, команда взяла пробы из кишечника обычных пчел и двух видов пчел семейства Тригона – тех, которые питались лишь мясом и тех, которые питались как мясом, так и пыльцой. Проанализировав микробиомы всех трех типов пчел, они обнаружили, что микробиом пчел-стервятников обогащен кислотолюбивыми бактериями.

– Это новые бактерии, у которых нет “родни”. При этом они похожи на бактерии, встречающиеся у птиц-стервятников, а также у гиен и других падальщиков. Эти организмы, вероятно, защищают их от вредных веществ, которые можно обнаружить на гниющем мясе, – рассказывает Куинн Макфредерик, соавтор исследования.

Также исследователи обнаружили в пчелах-стервятниках бактерии Lactobacillus, которые содержатся во многих ферментированных продуктах питания людей, таких, к примеру, как закваска. Также они нашли бактерии Carnobacterium, которые связаны с перевариванием плоти.



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