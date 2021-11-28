Климатологи ошиблись в прогнозе о глобальной катастрофе

Повышение температуры воды Северного Ледовитого океана началось на несколько десятилетий раньше, нежели это предполагалось.

К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета. Результаты их научной работы были размещены в журнале Science Advances.

Соавтор исследования доктор Тези Томмазо из Института полярных наук Национального исследовательского совета в Болонье пояснил, что когда исследователи рассматривали всю 800-летнюю шкалу времени, показатели температуры и солености выглядели достаточно постоянными.

– Но внезапно в начале XX века происходит заметный скачок в данных — это действительно бросается в глаза, — рассказывает Томмазо.

Эксперты реконструировали историю потепления океана в районе пролива Фрама между островом Гренландия и архипелагом Шпицберген. Причиной нагрева и изменения состава, по мнению ученых, послужил Атлантический океан, воды которого вливались в Северный Ледовитый. Именно из-за этого с 1900 года температура увеличилась приблизительно на два градуса Цельсия. В результате морской лед отступил, а соленость возросла.

В статье отмечается, что воды Северного Ледовитого океана теплеют быстрее всех. По мере потепления происходит таяние льда в Полярном регионе, а это влияет на уровень Мирового океана. Так, в результате дальнейшего повышения температуры в Арктике начнет постепенно исчезать вечная мерзлота, где накоплено огромное количество метана. Он является более вредным парниковым газом, чем углекислый, предупреждают ученые.