В статье 24-летней давности нашли предсказание пандемии коронавируса

В найденной недавно статье 24-летней давности нашлось место предсказанию пандемии коронавируса. Кроме неё, автор с удивительной точностью спрогнозировал то, что происходит в наше время.

Предсказавшая пандемию статья была опубликована в журнале Wired в 1997 году. Она называется “Будущее мира: таймлайн большого скачка”. В материале автор уверял, что экономика на тот момент переживала переходный период, который начался 40 лет назад, если отсчитывать от сегодняшнего дня.

В 2020 году переходный период должен был закончиться, но было несколько фактов, которые могли перевернуть ход истории. Одним из них журнал Wired назвал “пандемию гриппа XXI века”. Согласитесь, очень похоже на то, что произошло в 2020 году.

Кроме пандемии, проблемами для всего мира журнал Wired также назвал эскалацию конфликта США и Китая, разочарование от новых технологий, постепенный развал Евросоюза, рост цен на энергоресурсы и различные экономические кризисы. Кроме того, судя по предсказаниями из старой статьи, нас могут ждать голод в некоторых частях планеты, социальный и культурный регресс человечества и неконтролируемый рост онкологических заболеваний. Один из пунктов предсказания также сбылся с невероятной точностью: террористические угрозы “повергли мир в ступор”.

Отметим, что автор статьи вовсе не говорил о том, что занимается предсказаниями будущего. По его словам, это лишь информированный прогноз на 25 лет.