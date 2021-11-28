 

Россия закрывает границы из-за смертоносного штамма коронавируса из ЮАР

28.11.2021, 10:02, Разное
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Новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, может быть самым опасным. Специалисты выяснили, что у него гораздо больше механизмов обхода иммунитета. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) определили, что этот штамм вызывает тревогу у человека. Он также получил свое название – “омикрон”.

Зараза быстро распространяется: порядка 80 случаев зафиксировано в ЮАР, еще несколько – в Ботсване и Израиле. По одному заболевшему выявлено в Гонконге и Бельгии. А ведь всего несколько дней назад сообщалось только о 10 зараженных новым штаммом.

В связи с распространением “омикрона” Россия закрывается для граждан таких африканских стран, как ЮАР, Ботсвана, Лесото и Намибия. Ограничен въезд людям из Гонконга, Мозамбика, Эсватини, Танзании, Зимбабве, Мадагаскара, а также для тех, кто посещал эти страны в последние 10 дней.

Оперштаб уже поручил Роспотребнадзору совместно с Министерством транспорта провести экспресс-тестирование граждан России, которые прибыли из Южной Африки и Гонконга. Тесты также должны сдать россияне и иностранцы, недавно посещавшие Китай, Израиль и Великобританию.

В беседе с “РИА Новости” директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина “Спутник V”, возможно, окажется самой эффективной против нового штамма “омикрон”, поскольку препарат дает наиболее широкий спектр вируснейтрализующих антител.



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