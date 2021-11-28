Политика: Таджикистан получил опасную проблему у афганской границы

Несколько дней в одном из регионов Таджикистана – Горном Бадахшане – не стихают акции протеста. Несмотря на то, что первые выстрелы уже прозвучали, армия в ситуацию пока не вмешивается. Отголоски протеста докатились до Москвы – здесь приезжие из Таджикистана вышли к посольству своей страны. Что происходит в Таджикистане и чем внутренний конфликт среднеазиатской республики может быть опасен для России?

В субботу в Хороге, столице Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), занимающей всю восточную часть Таджикистана, третий день продолжались волнения. Глава области Алишер Мирзонаботов вышел к толпе протестующих, призвал их покинуть центральную площадь города, но его не послушали. Более того, когда Мирзонаботов попытался вернуться в здание правительства, возникла потасовка и началась стрельба, сообщил киргизский портал Knews.kg.

По неподтвержденным данным, в главу области полетели камни, а несколько человек попытались втащить его в толпу. В ответ охрана Мирзонаботова открыла огонь, в результате пострадали несколько человек. Официальной информации от властей не поступало.

Примечательно, что официальной информации о событиях в Горном Бадахшане не поступает вообще, с самого начала волнений, вспыхнувших еще в четверг.

Поводом для беспорядков стали арест и гибель 29-летнего жителя области Гулбиддина Зиёбекова. По словам очевидцев, силовики вывели Зиёбекова из дома живым, посадили в полицейский автомобиль, а через какое-то время сообщили о его смерти. Также очевидцы говорят, что на следующий день толпа протестующих принесла тело Зиёбекова на центральную площадь Хорога, после чего там начался бессрочный митинг протеста, который продолжился и в субботу.

Как пишет «Московский комсомолец», 29-летний бадахшанец подозревался в захвате заложника организованной группой. По версии его близких, Зиёбеков вступился за сестру, к которой приставал помощник местного прокурора, – вместе со своими близкими он напал на обидчика, избивал его в течение восьми часов, а затем вынудил принести извинения на камеру.

В первый день беспорядков, как сообщало местное управление госкомитета национальной безопасности, группа боевиков попыталась захватить здание правительства автономии в Хороге, сообщала Asia News. «Молодые люди не подчинились приказу сотрудников правоохранительных органов и с применением огнестрельного оружия, камней и других колюще-режущих предметов напали на сотрудников ГКНБ, УМВД и прокуратуры, которые несли службу в здании», – говорилось в сообщении таджикских чекистов.

По неподтвержденным данным, в ходе штурма здания погибли как минимум двое нападавших и было ранено не менее пяти силовиков. После этого войска оцепили Хорог, отключив в городе связь и Интернет, однако войти в столицу области не решились, а Мирзонаботов начал с протестующими мирные переговоры.

Одновременно популярные таджикские блогеры анонсировали массовую акцию у здания ООН в Нью-Йорке, призвав соотечественников выходить на улицы и в других странах, в том числе и в России. В тот же вечер вокруг посольства Таджикистана в Москве собралось около тысячи таджикистанцев. К зданию посольства на Малой Никитской улице было подогнано несколько автозаков ОМОН. Впрочем, акция завершилась мирно.

По сообщению ТАСС, в пятницу стали известны требования, которые выдвигают к Душанбе митингующие: рассмотреть в кратчайшие сроки дело по факту смерти Зиёбекова, вывести до 70% таджикских военных из Хорога и принять на их место жителей области, убрать из города блокпосты и сменить главу области.

Как известно, большую часть от примерно 200-тысячного населения ГБАО составляют памирцы. От таджиков этот этнос отличает как свой, памирский язык, так и религия – большинство жителей Бадахшана исповедует шиитское ответвление – исмаилизм, тогда как таджики в основном придерживаются ислама суннитского толка. Кстати, как напоминает телеканал «Царьград», в Бадахшане традиционно сильны пророссийские настроения. В 1993 году, в самый разгар войны, парламент Бадахшана объявил ГБАО независимой республикой и начал добиваться вхождения в состав России.

Регион занимает всю восточную часть Таджикистана и граничит с Афганистаном. Значение Горного Бадахшана оценили и в Пекине – именно здесь китайские силовики уже давно занимаются охраной участка афганской границы – с разрешения Душанбе, а недавно китайцы начали строить в ГБАО, в Ваханском ущелье еще и военную базу.

Смерть Зиёбекова оказалась катализатором давно копившихся противоречий между таджиками и памирцами, отметил газете ВЗГЛЯД завотделом евразийской интеграции ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. «Так, к примеру, на должности в местным силовых структурах назначаются только таджики, а не памирцы, хотя последние составляют большую часть населения. На этом фоне возник сильный раскол элит, участились мятежные акции местных офицеов. Первопричина этого – неспособность президента Эмомали Рахмона найти мирное, а не силовое решение межнациональных противоречий», – сказал эксперт. «Подобные конфликты вполне могут выливаться в вооруженные противостояния. В данном случае, теперь все зависит от того, насколько Рахмон готов к компромиссам», – сказал Евсеев.

Что касается манифестации памирцев в центре Москвы, то Евсеев считает ее попыткой обратить внимание руководства нашей страны на этот межнациональный конфликт. «Россия могла бы выступить в роли посредника, для начала – на уровне консультаций, – уверен аналитик. – Конечно, нашим городам пока не грозят массовые беспорядки с участием таджиков и памирцев, но ждать этого не надо, вопрос надо решать превентивно». Разумеется, Рахмон не любит, когда вмешиваются в его внутренние дела и не захочет допускать другие государства до решения конфликта в Памире, считает Евсеев.

Возможно, Душанбе не спешит устраивать карательную операцию в Хороге по той причине, что в конфликт после этого может втянуться и соседняя страна. Дело в том, что в Афганистане в одноименной провинции Бадахшан живет другая часть памирского этноса. Памир – малонаселенная, но стратегически очень важная территория, и ситуация там очень шаткая, напоминает директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. «Нельзя допустить, чтобы ГБАО стал вакуумом, всасывающим в себя афганский конфликт. Иначе это может отразиться и на интересах России. Граница с Афганистаном – сейчас предмет предельной озабоченности Москвы», – напомнил эксперт.

Пока, по мнению Нессара, этот конфликт носит чисто локальный характер, но все будет зависеть от количества жертв. «Если российские и таджикские власти не смогут локализовать конфликт, и он будет расширяться, то, безусловно, это может вызвать очень нежелательную цепную реакцию и в Афганистане, и в сопредельных странах», – предупредил Нессар.

Депутат Госдумы Михаил Делягин («Справедливая Россия») выразил возмущение акцией у стен посольства, точнее – бездействием силовиков.

«Прибывшие на место отряды полиции уговаривали мигрантов разойтись. Разгонять мигрантов никто не посмел»,

– цитирует Делягина News.ru. «Это же реально накачанные, сильные люди, там и боевики есть подготовленные», – предположил депутат и усомнился в том, что хоть кто-то из протестующих был в маске, соблюдал социальную дистанцию и имел QR-код.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ, бывший глава комиссии Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин считает, что полиция вела себя совершенно правильно. Он напоминает, что участники схода вели себя спокойно – никто не скандировал лозунгов, не перекрывал движение транспорта. По его словам, задерживать участников акции заранее лишь на том основании, что они теоретически могли вступить в стычки с этническими таджиками, запрещает презумпция невиновности. «Но мы не должны ждать, когда они нарушат закон. РФ нужна намного более организованная работа, выработка стратегии межнациональных отношений», – добавил собеседник.

Более того, РФ действительно должна выступить в роли «третейского судьи» в этом конфликте, но только если будет запрос с таджикской стороны, считает Дискин. «Нам точно не нужна дестабилизация ситуации в Таджикистане. В странах, которые граничат с Афганистаном, был покой и порядок, чтобы не вызвать к жизни более серьезнее – уже вооруженное – противостояние», – отметил он газете ВЗГЛЯД.

Чтобы конфликт с далекого Памира не перенесся в Москву, власти должны повлиять на национальные культурные автономии (НКА) таджиков, считает Дискин. «НКА представлены в Совете по межнациональным отношениям при президенте, при этом, но они выполняют чисто номинальную функцию. Мы тут явно недорабатываем», – посетовал аналитик.

Председатель «Союза таджикистанцев» Абдулло Давлатов сказал радио «Говорит Москва», что памирцы собрались у посольства в Москве просто потому, что потеряли связь со своими родственниками в Бадахшане. В регионе отключили интернет и мобильную связь, дороги перекрыты. Люди пришли к посольству за официальной информацией, сказал Давлатов: «А посольство – это официальный представитель государства для защиты граждан на территории РФ. Поэтому куда им идти?» Давлатов добавил, что Горный Бадахшан – регион, который со времен СССР известен тем, что там живет много людей с высшим образованием, людей, готовых отстаивать свои права.

Стоит отметить, что условия для миротворческой миссии РФ в конфликте внутри Таджикистана в последние дни оказались отнюдь не самыми лучшими. По совпадению, отношения двух стран омрачил трагический инцидент в Иркутской области.

Напомним, 12 ноября двое таджикских мигрантов были сожжены заживо в иркутском поселке Залари, еще четверо госпитализированы с ожогами. Все они работали на стройке, а ночевали в вагончике, который и подожгли неизвестные. Известно, что поджогу предшествовала драка с местными жителями. Возбуждены дела об убийстве и покушении на убийство.

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в четверг – как раз в день начала бунта в Хороге – позвонил Сергею Лаврову и обратил внимание коллеги на необходимость детального расследования инцидента, а также наказания виновных. В этой связи Sputnik выражает надежду на то, что гибель таджиков тщательно расследуют – «после звонка МИДа».

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