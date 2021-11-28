Боевики на Донбассе пять раз открывали огонь, среди военных ВСУ без потерь

В направлении Марьинки Донецкой области оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

Вблизи Пивденного Донецкой области российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

В сторону Золотого-4 Луганской области боевики применили минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Кроме того, неподалеку от населенного пункта оккупанты дистанционно заминировали территорию.

В районе Новолуганского Донецкой области наемники обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили оккупантов прекратить обстрелы.

С начала суток 28 ноября нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

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