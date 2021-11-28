 

За сутки от коронавируса умерли 400 украинцев

28.11.2021, 9:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Среди заболевших – 774 ребенка и 105 медработников. 3456 пациентов попали в больницы. Выздоровело 10 270 человек.

Умерло от коронавируса за эти сутки 400 заболевших.

Сутками ранее в стране подтвердили 14 200 новых случаев коронавирусной инфекции и 568 смертей среди пациентов с COVID-19.

За все время эпидемии в Украине заболело 3 422 023 человека, выздоровело 2 910 237 человек, летальных исходов – 85 117.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2007560626073699

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / CNN – от Трампа ушли пять адвокатов, которые должны были защищать его на процессе по импичменту

06.11 / Шустер: Мой лучший друг – Елизаров. Без Павла успех нашего ток-шоу был бы почти невозможен

26.03 / Из-за гибели украинских военных в районе Шумов украинская делегация в ТКГ собирается на экстренное совещания

26.09 / Вино затопило испанскую винодельню

07.08 / Турция возобновила геологоразведочное бурение в Средиземном море

26.10 / В Харькове оштрафовали сеть магазинов, которая торговала конфетами из России

07.08 / Рогозин рассказал о влиянии санкций на космические запуски

24.12 / В России установлен новый рекорд суточного прироста больных с COVID-19

01.07 / Участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись на Урале

17.01 / Названо число свободных коек для больных COVID в Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика