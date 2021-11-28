 

Невеста неожиданно сделала стрижку во время свадьбы и удивила жениха

28.11.2021, 9:20, Разное
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Невеста решила сделать будущему мужу сюрприз. В долгожданный день свадьбы она решила состричь шевелюру, которую не стригла четырнадцать лет. Мужчина среагировал так, что все приятно удивились ей.

Вора Квин, так зовут невесту, выложила видеоролик в свой аккаунт на Тик Ток. Видео за короткое время набрало миллионы просмотров. Парень не догадывался о том, что задумала невеста.

Он был можно сказать шокирован, хотя сначала не понял, что происходит.

Квин берегла волосы, ухаживала за ними и не говорила о том, что хочет срезать из. Невеста пошла на это, потому что решила сделать своему будущему супругу сюрприз, и он это оценил.

«Я очень любила свои волосы, и даже мысли не допускала, чтобы подстричься. Я не могла представить, как будет мне без них, и какие ощущения испытаю, когда увижу себя с новой стрижкой», – сказала Вора.

Пара собралась официально зарегистрировать отношения в узком кругу. Они даже не организовывали пышное застолье, поэтому девушке удалось покинуть мероприятия на небольшой промежуток времени.

«Мы с моим любимым не просто пара, мы друзья, поэтому не проговориться было очень сложно. Но я рада, что мне это удалось», – сказала невеста.

Вора подстригла немного волос сама, после чего за работу принялся стилист. Через какое-то время девушка вышла на улицу и показала результат любимому.



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