Детям алкоголиков разрешат курить в школе

Министерство просвещения внесло изменения в приказ №3783 от 30 апреля 2012 года «О запрете курения и употребления алкоголя на территории учебных заведений».

В новой редакции документа сделано послабление для учеников, чьи родители или опекуны являются алкозависимыми. Им разрешат курить в специально отведённых для этого зонах, но исключительно при наличие документа из наркодиспансера или клиники такого профиля. Срок действия справки составит один год.

«Мой тридцатилетний педагогический опыт говорит о том, что нельзя применить ко всем ученикам одинаковые подходы. Как бы нам ни хотелось, все живут в разных социальных условиях. У детей алкоголиков чаще бывают стрессы и хуже воспринимается материал, а мы ещё их вынуждаем прятаться по углам. Нужно определить для них специальные места для курения, но допускать их туда только после предъявления справки от нарколога», – пояснила представитель ведомства Ирина Хмырёва.

В соответствии с обновлённым приказом, школам надлежит отвести места для курения, исходя из наличия свободных помещений. Курилки могут располагаться в туалете, подсобных помещениях, спортзале, учительской или кабинете труда. Строящиеся учебные заведения будут приниматься в эксплуатацию только при наличии мест для курения детей алкоголиков.

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