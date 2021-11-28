Начало Рождественского поста: что нельзя делать 28 ноября

Этот день совпадает с церковным праздником святых Гурия, Самона и Авиа.

История

Гурьев день получил свое название в честь мучеников Авива, Гурия и Самона. Они проповедовали в Римской

империи и погибли в мучениях, их долго пытали. А затем заперли в темнице, где

они скончались от голода и жажды. Православный праздник совпадает с днем начала

Рождественского поста, который христиане соблюдают, чтобы подготовиться к Великому

празднику. Пост длится 40 суток – с 28 ноября по 6 января.

Что нельзя делать 28 ноября

Задаваясь вопросом “какой сегодня праздник”, стоит

обратить внимание и на запреты, связанные с ним. В церковный праздник начала

поста женщинам стоит воздержаться от любых конфликтов со свекровью. Ни в коем

случае нельзя обижать животных, особенно лошадей. Не стоит переедать и

употреблять алкоголь. В православный праздник Гурьев день нельзя жадничать,

обязательно помогать нуждающимся. Сплетничать в этот церковный праздник тоже

строго запрещено. Скандалы с супругами тоже стоит отложить, иначе это может

привести к разрушению брака.

Традиции и приметы

28 ноября 2021 года православные отмечают Гурьев день,

который служит началом Рождественского поста. В этот церковный праздник издревле

обращали внимание на приметы.