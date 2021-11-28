Прокуратура и СК начали проверку после нападения школьника с ножницами на учителя

В Новосибирске школьник якобы попытался во время урока атаковать одноклассника и преподавателя, региональное управление СК и областная прокуратура начали проверки.

Школьник прямо во время урока кинулся на одноклассника с ножницами, тот пытался защитить учителя, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что ранее нападавший неоднократно нарушал дисциплину.

«По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления организовано проведение доследственной проверки… Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в СУ СК.

Прокуратура сообщила, что в ходе проверки даст оценку соблюдения законодательства об образовании и профилактике правонарушений несовершеннолетних. В надзорном органе подчеркнули, что атаковавший других ученик состоит на внутришкольном учете.

В январе первоклассница с ножом загнала школьников в туалет в Кемеровской области.