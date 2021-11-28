 

Байдена заметили в магазине без маски

28.11.2021, 8:56, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидента США Джо Байдена заметили в магазине без защитной маски, которую он неоднократно призывал носить американцев.

По информации Fox News, глава Белого дома посетил магазин Murray’s Toggery на острове Нантакет. При этом средство индивидуальной защиты американский лидер спустил на подбородок, несмотря на знак на витрине, предписывающий посетителям носить маску на лице таким образом, чтобы она прикрывала рот и нос. 

Власти Нантакета, где Байден в настоящее время проводит праздничные выходные по случаю Дня Благодарения, в начале ноября восстановили требование об обязательном ношении масок.

Biden spotted in Nantucket shopping indoors without a mask despite sign mandating them – Fox News https://t.co/fSpPPL1F7M

— news in (@newsgang2) November 28, 2021

В сентябре стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. В минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США.



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