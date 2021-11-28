 

Маска назвали самым популярным иностранцем в России

28.11.2021, 8:56, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАмериканский предприниматель и миллиардер Илон Маск является одним из самых популярных иностранцев в России, сообщила газета The Washington Post.

«Маск – это редкая фигура, пользующаяся почти всеобщей популярностью в стране, которую нелегко впечатлить, особенно чужакам. Но почему? Некоторые говорят, что причиной являются его авантюры в освоении космоса, эта тема для россиян связана с ностальгией по советским временам», – говорится в материале, передает ТАСС. 

Издание отмечает, что в начале 2021 года глава компаний Tesla и SpaceX предложил президенту РФ Владимиру Путину побеседовать в голосовой соцсети Clubhouse, упоминув в публикации официальный аккаунт Кремля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил возможность такой встречи, однако добавил, что переговоры об этом пока не ведутся.

Также газета приводит слова Пескова о том, что глава государства проявляет большой интерес к теме передовых технологий и инноваций, поэтому для него есть много интересных тем, которые можно обсудить с Маском.

По оценкам издания, многие россияне считают историю изобретателя, иммигрировавшего в США из ЮАР, вдохновляющим успехом. Также пользуется популярностью изначально русскоязычный мем «Как тебе такое, Илон Маск?». Предпринимателю нравятся эти шутки, отмечал он сам. Миллиардер считает, что в РФ много талантов и энергии, этот факт он констатировал в рамках российского просветительского марафона «Новое знание».

Ранее Илон Маск стал самым богатым человеком в истории по версии Forbes.



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