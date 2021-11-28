Захарова прокомментировала слова папы Римского о «кладбище» мигрантов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова папы Римского Франциска о Средиземном море как о «большом кладбище» для нелегальных мигрантов и напомнила, что Белоруссию и Россию Средиземное море не омывает.

«Папа Римский Франциск призвал к проявлению милосердия к беженцам и назвал «большим кладбищем» Средиземное море, в водах которого гибнет огромное число нелегальных мигрантов. Партнерам на заметку: ни Белоруссию, ни Россию Средиземное море не омывает», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Папа Римский Франциск в субботу в обращении по случаю предстоящего визита в Грецию и на Кипр назвал Средиземное море «большим кладбищем» из-за большого числа погибших в нем нелегальных мигрантов. Он также отметил, что те, кто в последние годы высаживаются на берегах континента, спасаясь «от войны и нищеты», нередко сталкиваются не с гостеприимством, а «с враждебностью и даже эксплуатацией».

Напомним, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным опасность появления сухопутного пути для мигрантов с Ближнего Востока. Как отметил Лукашенко, если это произойдет в Белоруссии и России, то Европе «мало не покажется», так как «не понятно, кто в этих толпах будет идти».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключали возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.