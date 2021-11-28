 

На Украине решили ужесточить условия выхода на пенсию

28.11.2021, 8:02, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаДля того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет украинцам необходимо будет не 28 лет страхового стажа, а 29 лет. Соответствующее правило заработает с 1 января 2022 года.

Таким образом, чтобы выйти на пенсию гражданам Украины придется проработать на год больше, сообщил местный портал «Зеркало недели».

Требования к трудовому стажу ежегодно увеличиваются согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Поэтому со временем необходимый срок минимального стажа поднимут до 35 лет.

Те украинцы, у которых будет 15 и менее лет стажа не будут претендовать на пенсию от государства, а смогут рассчитывать лишь на пособия, если их доходы не будут покрывать прожиточный минимум.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Украина скатилась в пенсионную пропасть.



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