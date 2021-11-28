Умер певец и композитор Александр Градский

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28.11.2021, 7:08, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаУмер советский и российский певец и композитор Александр Градский, сообщил осведомленный источник.

По имеющимся у телеканала сведениям, артист скончался около 2.00 в больнице, информирует «Пятый канал».

Напомним, в пятницу Градского экстренно госпитализировали в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.



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