Умер певец и композитор Александр Градский

Умер советский и российский певец и композитор Александр Градский, сообщил осведомленный источник.

По имеющимся у телеканала сведениям, артист скончался около 2.00 в больнице, информирует «Пятый канал».

Напомним, в пятницу Градского экстренно госпитализировали в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.