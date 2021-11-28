В Киргизии задержали подозреваемых в подготовке госпереворота

Задержаны трое кандидатов в депутаты Киргизии по подозрению в подготовке к насильственному захвату власти, сообщил секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов.

«Сообщения о том, что они задержаны, соответствуют действительности, сейчас проводится следствие по этому факту», – приводит слова секретаря Совбеза Киргизии ТАСС.

Он также подчеркнул, что «к ответственности должны быть привлечены» и те, кто «подбивал» кандидатов к деструктивным действиям. «Я не думаю, что эти молодые [люди] сами додумались, наверное за ними стоит организатор, идеологически кто-то наверное подковывал и задача сейчас выявить этих людей, вывести их на чистую воду», – сообщил Иманкулов.

В пятницу старший следователь по особо важным делам Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Дамир Суваналиев на заседании ЦИК сообщил, что три кандидата из списка «Партии зеленых» фигурируют в уголовном деле по статье о приготовлении к насильственному захвату власти. Он отметил, что подозреваемые на данный момент не задержаны, и попросил ЦИК разрешить привлечь их к уголовной ответственности. Центризбирком удовлетворил эту просьбу.

Напомним, в пятницу в Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти. По данным ГКНБ, группа лиц планировала организацию провокаций и дестабилизацию общественно-политической обстановки в Киргизии сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти. По версии следствия, в руководство этой группы входят депутаты парламента и бывшие высокопоставленные чиновники.