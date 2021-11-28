France 24 – штамм «омикрон» заставил мир оградиться от Южной Африки

Появление штамма коронавируса «омикрон» встревожило мир: многочисленные страны приняли решение запретить въезд на свою территорию лицам, прибывающим из шести южноафриканских стран, где впервые был обнаружен этот вариант патогена, передаёт France 24. По информации канала, такие меры могут нанести серьёзный удар по туристическому сектору ЮАР.



Reuters

Список государств, всерьёз обеспокоенных распространением нового штамма коронавируса «омикрон», становится всё длиннее: Бразилия в пятницу стала очередной страной, закрывшей свои границы для лиц, прибывающих с юга Африки, последовав таким образом примеру ряда североамериканских, европейских и арабских столиц, пишет сайт France 24.

Как напоминает журналист канала, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что «омикрон»-штамм, об обнаружении которого объявили в четверг в ЮАР, может представлять повышенный риск повторного заражения по сравнению с другими вариантами вируса, включая даже крайне заразный и доминирующий сейчас в мире штамм «дельта».

«Такой тревоги на планете ещё не вызывал ни один штамм с момента появления той же «дельты», — пишет журналист France 24 об «омикрон»-варианте. Как отмечает автор, ранее въезд лицам из южноафриканских стран уже запретили Канада и США, тогда как Япония собирается ужесточить для них ограничения, в частности введя для всех прибывающих из региона обязательный десятидневный карантин.

В Европе, где «омикрон»-штамм уже был обнаружен в Бельгии, многие страны — включая Соединённое Королевство, Францию, Италию и Швейцарию — также запретили рейсы из ЮАР и соседних стран, говорится в материале France 24. Аналогичные меры также вступят в действие с воскресенья и в России, а со вторника — в Испании. Кроме того, ввести запрет на въезд из ЮАР и шести соседних стран (Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини и Мозамбика) всем странам — членам порекомендовали в пятницу власти Европейского союза.

Границы для лиц, прибывающих из региона, закрыли и многие арабские страны, в том числе Саудовская Аравия, — а теперь к ним присоединилась и Бразилия, пишет обозреватель французского канала.

Повсеместно вводимые ограничения на авиарейсы являются настоящей «трагедией» для правительства ЮАР, поскольку они были введены прямо перед наступлением лета в южном полушарии — периода, когда заповедники и гостиницы страны принимают большую часть иностранных гостей, подчёркивается в материале France 24. «В ближайшей перспективе нас прежде всего беспокоит то, какой урон такие шаги нанесут предприятиям турсектора», — прокомментировала ситуацию в своём официальном заявлении глава южноафриканского МИДа Наледи Пандор. В свою очередь, министр здравоохранения страны Джо Фаала назвал меры предосторожности со стороны других государств «неоправданными», заявив, что они представляют собой «инстинктивную паническую реакцию».

Как сообщают корреспонденты информагентств в ЮАР, многие иностранцы сейчас как можно скорее стараются покинуть страну — включая, в частности, европейские регбийные команды, которые должны были принять участие в турнире по регби-15 United Rugby Championship, отмечается в материале France 24. По данным канала, в аэропорту Йоханнесбурга в пятницу вечером выстроились длинные очереди из пассажиров, пытавшихся успеть на последние рейсы.