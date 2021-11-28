 

После взрыва на заводе в Дзержинске превышения вредных веществ в воздухе не выявили

28.11.2021, 6:14, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПревышения предельно допустимых концентраций в воздухе в Дзержинске Нижегородской области после ЧП на Заводе имени Я. М. Свердлова не выявлено, пожар полностью потушен.

«По факту возгорания на ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» комплексная лаборатория по мониторингу загрязнения окружающей среды г. Дзержинска провела проверку содержания в воздухе вредных веществ. По результатам проведенных анализов превышения предельно допустимых концентраций не выявлено», – приводит ТАСС комментарий пресс-службы города.

Работа на заводе в Дзержинске восстановлена в штатном режиме, пожар ликвидирован.

Следователями СУСК РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Ранее сообщалось, что работники, пострадавшие при пожаре на оборонном заводе им. Я. М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, находятся в состоянии средней степени тяжести.

До этого в МЧС сообщили, что утром в субботу «на заводе сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков».



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