 

В администрации Байдена начали готовиться к вспышкам «омикрона» в США

28.11.2021, 6:14, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАдминистрация президента США Джо Байдена в связи с обнаружением штамма коронавируса «омикрон» разрабатывает планы на случай возможных вспышек заболевания по всей стране, сообщили осведомленные источники американского издания Politico.

«Хотя в США не выявили случаев [заражения новым штаммом], должностные лица администрации Байдена, отвечающие за вопросы здравоохранения, в Центрах по контролю и профилактике заболеваний, Министерстве здравоохранения и социальных служб США и Белом доме провели в последние два дня серию встреч для планирования на случай выявления данной разновидности в США и возможных вспышек заболевания по всей стране», – приводит выдержку из материала ТАСС.

По словам источников издания в американской администрации, в ходе консультаций специалисты обсуждали, «на какой срок закрывать въезд из южной части Африки, разрешать ли возвращаться гражданам США, а также менять ли рекомендации в сфере здравоохранения в стране». Кроме того, американские официальные лица отметили необходимость «значительно повысить темпы» ревакцинации в ближайшие недели.

Ранее Соединенные Штаты решили с 29 ноября ограничить въезд в страну из восьми государств Африки в связи с распространением там нового штамма коронавируса. Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США в связи с угрозой распространения нового штамма «омикрон» рекомендовали вакцинировать всех детей от пяти лет от COVID.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск».

В субботу коронавирус выявили у прилетевших в Нидерланды пассажиров рейса из ЮАР. В тот же день новый штамм коронавируса «омикрон» добрался до Германии и Чехии, первый случай заражения штаммом «омикрон» был зафиксирован в Италии. Медики также заподозрили новый штамм коронавируса у пациента в Австрии. Еще два случая заражения «омикроном» выявили в Британии. На этом фоне британский премьер Борис Джонсон сообщил о способности «омикрона» передаваться между полностью привитыми людьми.



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