В Киргизии началось голосование на выборах депутатов парламента

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28.11.2021, 6:14, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВыборы депутатов национального парламента начались в Киргизии, сообщили в Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике.

«Голосование на территории республики началось в 8.00 (05.00 мск) и продолжится до 20.00 (17.00 мск)», – приводит слова представителя Центризбиркома ТАСС. По его данным, в течение дня на территории республики и за ее пределами будут открыты почти 2,5 тыс. избирательных участков, в том числе 21 из них в России.

За ходом голосования в Киргизии, в которой в списки избирателей внесены почти 3,7 млн человек, будут следить 736 международных наблюдателей, в том числе из России. Самыми многочисленными по составу миссиями являются представители структур СНГ и ОБСЕ.

Выборы проходят по смешанной системе: 54 депутата будут избраны по партийным спискам, 36 – в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе сейчас претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. В общей сложности в списки кандидатов в депутаты включены около 1,3 тыс. человек. Выборы будут признаны состоявшимися независимо от количества принявших в них участие избирателей.

Напомним, в пятницу в Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти.



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