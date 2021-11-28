Экономика: Кому выгодно запустить «Северный поток – 2» без сертификации

«Северный поток – 2» может начать работать до завершения сертификации. Тем более, что история знает подобные прецеденты. Как пишет немецкая пресса, в таком случае Газпрому грозит только штраф, который не выглядит серьезно на фоне миллиардных затрат на постройку трубы. Кто заинтересован в столь сомнительном запуске газопровода и каковы могут быть политические и юридические последствия такого решения?

При определенных обстоятельствах поставки по российскому газопроводу «Северный поток – 2» в Европу могут начаться до завершения сертификации. Об этом сценарии пишет германское издание Handelsblatt. Но в таком случае, по подсчетам немецкого федерального сетевого агентства (BNA), оператору проекта придется заплатить штраф «не более 1 миллиона евро». На фоне затрат на строительство газопровода стоимостью не менее 10 млрд долларов штраф «выглядит приемлемым».

Ранее трубопроводы неоднократно вводились в эксплуатацию до сертификации. Так было с проектами NEL (сухопутное ответвление газопровода «Северный поток» длиной более 400 километров для соединения с крупным газотранспортным узлом на северо-западе Германии) и немецким трубопроводом EGL 401. Однако BNA считает эти прецеденты «несопоставимыми» с российским проектом. Как отмечается в публикации, такой сценарий может показаться оператору «заманчивым» только с учетом высоких цен на газ. «Благодаря этому Газпром сэкономит на выплатах за транзит газа через Украину», – говорится в статье.

Укладка труб «Северного потока – 2» завершилась в сентябре. А в начале ноября Газпром сообщил о готовности газопровода, который начал заполняться газом, к старту. Но компании Nord Stream 2 AG нужно пройти сертификацию в качестве независимого оператора.

В середине сентября BNA – агентство, которое занимается сертификацией газопровода – получило полный пакет документов по заявке Nord Stream 2 AG. Решение изначально должно было быть принято не позднее 8 января 2022 года. Но на прошлой неделе Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG до проведения реорганизации в соответствии с немецким законодательством. Главное требование заключается в передаче основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании на территории Германии. Сейчас штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в швейцарском Цуге. Как говорил «Интерфаксу» немецкий дипломатический источник, приостановка процесса сертификации может продлиться до шести недель, но это не приведет к увеличению сроков его завершения.

Окончательный проект решения планируется передать в Европейскую комиссию (ЕК) для комментариев. Резолюция ЕК не носит обязательный характер, но она может продлить срок сертификации еще на два месяца – до 8 мая.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков счел запуск «Северного потока – 2» в обход сертификации авантюрой, на которую Газпром не пойдет. «Штраф придется платить российской компании, а не немцам.

Газпрому незачем запускать «Северный поток – 2» раньше времени. Ускоренный ввод нужен потребителю газа,

то есть европейцам, а не Газпрому», – уверен эксперт.

Газпрому важно, добавил собеседник, чтобы газопровод запустился на полную мощность без зацепок, чтобы в будущем никто не смог оспорить этот процесс. Также нужно, чтобы трубопровод был выведен из-под действия Третьего энергопакета ЕС, а компания Nord Stream 2 AG была признана его оператором. Энергопакет требует, чтобы один поставщик не загружал больше 50% мощности трубы, но Газпром пытается добиться исключения из этого правила. По оценке Юшкова, штрафы за транзит газа по несертифицированному газопроводу также сведут на нет преимущества перед прокачкой газа по территории Украины.

«Для Газпрома не важно, будет ли запущен газопровод в январе или мае-июне. Да, компания могла бы поставлять уже сейчас дополнительные объемы газа по новой трубе на спотовый рынок. Это выгоднее, чем поставки через Украину, потому что за прокачку сверхконтрактных объемов взымается повышенный коэффициент к ставке транзита. Кроме того, «Северный поток – 2» короче на 1900 километров и он принадлежит самому Газпрому, который будет платить за прокачку своей же дочерней компании», – отметил Юшков.

В свою очередь замдиректора Центра Германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин отмечает, что предстоящая в Европе зима обещает быть холодной, а цены на энергоносители взлетели. Именно поэтому в Германии задумались о вариантах запуска нового газопровода раньше времени. «Без использования «Северного потока – 2» объем поставок газа будет неудовлетворительным. Я не называл бы его запуск до завершения процесса сертификации авантюрой. Это, скорее, форс-мажор», – считает Камкин, добавляя, что недовольство европейцев высокими ценами на газ может подтолкнуть руководство Германии «на своего рода демарш».

Такой запуск чреват политическими рисками, признает политолог, жесткой конфронтацией с Брюсселем и «крайним недовольством со стороны американских коллег». «Но Газпрому целесообразно запустить, наконец, «Северный поток – 2». В этом заинтересованы все стороны, кроме чиновников в Брюсселе. Цель любого такого предприятия – это получение прибыли. Здесь заинтересован как продавец, так и покупатель. Поэтому полностью исключать такую возможность нельзя», – подчеркнул Камкин. Однако он тоже считает, что «такой демарш чреват юридическими последствиями».

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин называет сценарий газеты Handelsblatt абсолютно нереальным, потому что другие страны, в том числе Польша, могут подать на Газпром в суд и «с большой вероятностью выиграют». По его прогнозу, процедура сертификации «пройдет за пределами отопительного сезона». «Газпром заинтересован зарабатывать на поставках газа, поэтому ни одна разумная компания не станет осуществлять поставки под угрозами штрафов. В этом нет экономической логики – когда газ пойдет по «Северному потоку – 2», цены на него в Европе резко снизятся. Если европейские потребители заинтересованы в этом газе уже сейчас, то пускай сертифицируют газопровод раньше регламентных сроков. Мяч на стороне европейцев. Газпром не станет стрелять себе в ногу», – считает Пикин.

Юшков убежден, что плюсы от законного запуска трубопровода для Газпрома важнее тактических преимуществ в случае скорейшего начала поставок. «Газпрому выгодно показать, что он принимает все европейские правила. Если следовать нормам закона, то Nord Stream 2 AG можно сделать компанией-оператором и полностью загрузить газопровод», – уверен эксперт.

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