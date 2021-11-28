Das Erste – заберите этих людей к себе — обращение Лукашенко к мигрантам содержит чёткое послание Западу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил логистический центр «Брузги» на белорусско-польской границе, в котором разместились мигранты, пишет Das Erste. Как отмечает издание, белорусский лидер вёл себя как «настоящий благодетель» и пообещал улучшить условия их пребывания. В его обращении к присутствовавшим содержалось в первую очередь чёткое послание Западу: ответственность за тяжёлое положение мигрантов несёт не Белоруссия, а Европа, поэтому именно она должна «пропустить» и «забрать» их.



Reuters

Некоторое время назад Александр Лукашенко сделал «выход из тупика», сложившегося на границе Белоруссии и ЕС, своим приоритетом. Он лично посетил логистический центр «Брузги», расположенный недалеко от границы с Польшей, где размещены около 2 тыс. мигрантов. В сопровождении фотографов и операторов лидер Белоруссии ведёт себя как «настоящий благодетель»: гладит детей по голове, спрашивает людей о том, хватает ли им места в узком душном зале. В случае отрицательного ответа он обещает это изменить, пишет Das Erste.

В обращении к сотням мигрантов, собравшимся во дворе логистического центра, содержится чёткое послание: не он несёт ответственность за тяжёлое положение присутствующих, а «их друг и партнёр». Мигранты должны знать: «Мы, белорусы, и я в том числе, будем делать всё так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и ещё кого-то», — заявил Лукашенко.

Как считает издание, это в меньшей степени сигнал для людей, которые всё ещё ждут возможности пересечь границу ЕС. Прежде всего это послание Лукашенко Западу: «Я хочу обратиться к народу Германии: здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, найти своих родных и близких, которые находятся в Германии. Заберите, пожалуйста, этих людей к себе. Это небольшая нагрузка». По его словам, канцлер Меркель согласилась с тем, что 2 тыс. человек — это «не большая проблема для Германии».

Канцлер дважды звонила Лукашенко. Они обсуждали чрезвычайную гуманитарную ситуацию в приграничной зоне. С тех пор Лукашенко говорит о достигнутых договорённостях относительно приёма беженцев. Немецкая сторона это однозначно отрицает, пишет издание.

«Пропустите этих людей в Германию. Они ведь не к нам, в Беларусь, не в Польшу идут. Они идут в Германию, пропустите их, и будет решена проблема!» — заявил Лукашенко, обратившись к прямому соседу Белоруссии — Польше. Ситуация на границе обострилась неделю назад, когда несколько сотен мигрантов попытались перебраться на другую сторону пограничного заграждения. Летели камни. Польские пограничники и военные применили водомёты и слезоточивый газ. Между тем, считает издание, от мигрантов всё чаще поступают сообщения о том, что белорусские пограничники силой толкали их к границе и приказывали им бросать камни.

По словам автора статьи, белорусские пограничники по-прежнему «открыто предлагают мигрантам переправить их в Польшу». Некоторые принимают это предложение, другие отклоняют, опасаясь возобновления насилия. Обвинения в том, что Белоруссия намеренно заманила этих людей в страну, чтобы оказать давление на ЕС из-за санкций, Лукашенко отрицает: «Беларусь в том числе является пострадавшей стороной в этой ситуации, и здесь нет никакой выгоды», — передаёт Das Erste.