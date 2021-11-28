Эксперт – для России космос стал «полем боя» будущего

Эксперт Королевского объединённого института оборонных исследований Джулиана Зюсс заявила, что испытание Россией противоспутниковой ракеты, в ходе которого страна сбила свой спутник, свидетельствует о том, как будет выглядеть будущее войны, пишет Daily Express. В частности, по словам Зюсс, в Москве считают космос будущим «полем боя» и намерены противостоять возможностям США и догнать мировые возможности в этой сфере.



Reuters

Космические проекты РФ «приняли тревожный оборот» в середине ноября, после того как страна при помощи противоспутниковой ракеты сбила свой старый спутник 1982 года, пишет Daily Express.

По данным американского космического агентства NASA, 15 ноября российская ракета прямого перехвата, запущенная с космодрома Плесецк, поразила спутник «Космос-1408». Спутник, находившийся на орбите почти 40 лет, был разрушен на несколько тысяч обломков.

Международное сообщество осудило действия Москвы, указав на опасность, которую они представляют для Международной космической станции, а также угрожают долговременной стабильности космоса.

Как отмечает Daily Express, в 2007 году в результате аналогичных испытаний противоспутниковой ракеты образовался космический мусор, который спустя 14 лет всё ещё представляет опасность для спутников и МКС.

«Опасное и безответственное поведение РФ угрожает долговременной стабильности космоса и явно демонстрирует, что российские заявления против милитаризации космоса неискренни и лицемерны», — заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

По словам Прайса, в результате перехвата спутника «образовалось более 1500 единиц отслеживаемого орбитального мусора и сотни тысяч более мелких орбитальных обломков, которые теперь угрожают интересам всех стран».

«Имевшее разрушительные последствия испытание противоспутниковой ракеты Россией демонстрирует полное пренебрежение безопасностью и долгосрочной устойчивостью в космическом пространстве», — отметил глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес. По словам министра, образовавшиеся обломки будут находиться на орбите, «угрожая спутникам и пилотируемым космическим кораблям», ещё много лет.

При этом, по словам эксперта Королевского объединённого института оборонных исследований Джулианы Зюсс, тот факт, что РФ вложила средства в уничтожение собственного спутника ради одного испытания противоспутниковой ракеты, даёт нам представление о том, как будет выглядеть будущее войны. По мнению Зюсс, РФ рассчитывает, что роль космоса возрастёт и, вероятно, космос в скором времени «станет местом проведения конфликта».

«Учитывая масштабную историю космических полётов и пилотируемых миссий России, решение о проведении испытания должно было включать расчёты по космическому мусору и риску, который оно представляет для иностранцев и россиян, находящихся в это время на орбите», — приводит Daily Express слова эксперта.

По словам Зюсс, военные реформы, проводимые в России, а также разработки в области космических технологий страны позволяют предположить, что «силы адаптируются для осуществления атак на космические системы», и направлены на то, чтобы противостоять возможностям США и догнать мировые достижения в этой области.