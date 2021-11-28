Мнение: О расплате за четырёх девочек: «Вкусвилл» – всё!

Хотя громкий скандал с «нетрадиционной» рекламой уже изрядно забылся, само фото, наверное, всё ещё узнаваемо. И если бы проводился конкурс историй, картин, фильмов и снимков «круто меняющих жизнь», это изображение оказалось бы в числе его фаворитов.

Хотя бы потому, что жизнь четырёх его героинь поменялась вынужденно и радикально: им пришлось покинуть нетолерантную Россию. Но речь не только о них. Заказчик и невольный «антигерой» этой рекламы, сеть магазинов «Вкусвилл» теперь… фактически уходит из рыночной ниши, которую сама же и создала.

В своё время идея магазинов «здорового» выросла из маленького ларька, где торговали свежей молочной продукцией. Назывался он «Избёнка», а дело было в 2009 году. В дальнейшем киоски и магазинчики этого бренда «выросли» до 15–20 кв. м, и к началу 2010 года сеть из 31 точки вышла на самоокупаемость. Но у выбранного формата — shop-in-shop, по соседству с продавцами мясной и овощной продукции, — быстро наступил предел роста. Поэтому два года спустя почти одновременно открылись первые четыре магазина под новым брендом «Вкусвилл», в которых сначала продавалась продукция только под собственной торговой маркой. Впрочем, и сих пор товары под собственным брендом занимают более 90% ассортимента ритейлера. Но сегодня он управляет около 1,3 тыс. розничными точками и 80 дарксторами. Выручка по МСФО – 114,3 млрд руб.

Но теперь этому приходит конец.

Скандал ли повлиял, из-за чего активисты «здоровой жизни» пытались объявить бойкот магазинам «здорового питания», пандемия ли подтолкнула, либо просто озарение снизошло, но теперь так привычных городским хипстерам «Вкусвиллов» больше не будет. А со временем их начнёт становиться только меньше.

Основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко принял решение уходить…

В онлайн.

Потому что, по мнению отца-основателя, супермаркет — формат прошлого. И теперь «Вкусвилл» будет открывать новые магазины только в регионах и только по одной-две точки, а нерентабельные, напротив, будет выводить из эксплуатации. При этом будет увеличивать число дарксторов – специальных складов, где курьеры будут собирать онлайн-заказы.

В будущем ритейлер хочет закреплять курьеров за определёнными домами: «Это и есть нормальный сервис, когда курьер — человек, которого ты знаешь, по аналогии с продавцами в магазине, куда заходил каждый день». Впрочем, учитывая высокую текучку кадров в рознице, даже в «магазине у дома» продавцы могут меняться по несколько раз в год. Курьеры, очевидно, тоже не станут работать годами…

Вообще говоря «Вкусвилл» держался на двух опорах: имидже магазина, где продукты подороже, но зато всегда свежие. И на особой атмосфере в торговых точках, где акцент делался именно на здоровом питании, чему был посвящён каждый элемент оформления и даже манеры продавцов. Туда многим было просто приятно зайти по дороге с работы.

Есть риск, что интернет всё это обезличит. И тогда… «Вкусвилл» выживет ли?

Или просто сам основатель захотел таким способом выйти из бизнеса, получив отступные через проведение IPO?

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