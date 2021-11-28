Фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов выиграли этап Гран-при в Сочи

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли этап Гран-при в Сочи в танцах на льду и вышли в финал серии.

За произвольный танец дуэт получил 124,91 балла, а по сумме двух программ набрал 211,72 балла. Второе место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (203,71). Третьими стали канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Серенсен (191,40), передает РИА «Новости».

Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в японской Осаке с 9 по 12 декабря.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева побила мировой рекорд и занимает первое место по итогам короткой программы на этапе серии Гран-при в Сочи.