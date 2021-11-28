Власти США рекомендовали вакцинировать всех детей от пяти лет от COVID

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28.11.2021, 2:39, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЦентры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали пройти полную вакцинацию всем лицам от пяти лет и старше в связи с информацией о распространении омикрон-штамма коронавируса.

«ЦКПЗ рекомендует соблюдать санитарные меры, носить маски в помещениях в зонах со значительным или высоким уровнем распространения коронавируса, часто мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. ЦКПЗ также рекомендует пройти полный курс вакцинации всем лицам от пяти лет и старше, чтобы защитить себя. ЦКПЗ призывает сделать бустерную прививку от коронавируса всех, кто подпадает под соответствующие критерии», – приводит ТАСС текст заявления ЦКПЗ в связи с выявлением в ряде стран мира нового штамма.

Вместе с этим в ЦКПЗ США заявили, что новый штамм коронавируса «омикрон» в Соединенных Штатах пока не выявлен. «Случаев заражения этим штаммом в США не выявлено, – отмечается в сообщении. – ЦКПЗ осуществляет отслеживание вариантов. Существующая система наблюдения ранее уже уверенно выявляла появление новых штаммов. Мы рассчитываем, что так произойдет и с омикрон-штаммом». В ЦКПЗ добавили, что взаимодействуют с международными медицинскими организациями и производителями вакцин по изучению омикрон-штамма и отслеживанию путей его распространения.

Ранее Соединенные Штаты решили с 29 ноября ограничить въезд в страну из восьми государств Африки в связи с распространением нового штамма коронавируса.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В субботу коронавирус выявили у прилетевших в Нидерланды пассажиров рейса из ЮАР. В тот же день новый штамм коронавируса «омикрон» добрался до Германии и Чехии, первый случай заражения штаммом «омикрон» был зафиксирован в Италии. Медики также заподозрили новый штамм коронавируса у пациента в Австрии. Еще два случая заражения «омикроном» выявили в Британии. На этом фоне британский премьер Борис Джонсон сообщил о способности «омикрона» передаваться между привитыми людьми.



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