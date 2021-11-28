Мнение: Смерть на глазах у миллиарда

На состоявшемся в этом году первенстве Европы по футболу в самом начале (!), то есть практически в матче открытия (который поэтому смотрела максимальная телеаудитория на всех континентах) состоялось ТАКОЕ, что едва не затмило и не обессмыслило весь этот “праздник футбола”. В матче Дания-Финляндия посреди игры один из игроков (который даже ни с кем не столкнулся) просто взял и упал на газон. И не поднимался. Ни с того ни с сего. Вскоре весь мир узнал, что на поле лежит и не встает игрок сборной Дании Эриксен…

Ну, все, кто хоть в малейшей степени интересуется футболом, этот случай, безусловно, помнят. Я тоже помню – этот матч я смотрел в гостинице где-то между Иваново и Владимиром, в компании моих новых друзей – команды молодых (для меня) пиарщиков-социологов. Мы ж не могли пропустить матч открытия! Помню, Рустам (он хоть и толстый, как я, но самый впечатлительный) непрерывно причитал “Он умер!! Он точно умер!” Артур пытался по-капитански всех успокоить, Родион требовал тишины и больше подробностей, Костя подобрался и упрямо твердил “Нет! Он выживет!” – в общем, каждый охреневал по-своему.

Игрок лежал на газоне без движения минут 30-40, матч, естественно, прервали. Над ним склонились и колдовали врачи. Чем больше проходило времени (а ничего не происходило!) – тем более крепла уверенность, что игрок, пожалуй, уже не встанет, матч не закончат – и тогда вообще непонятно, что будет с чемпионатом? Какая вообще может быть дальнейшая игра, если Эриксен умрет?? Что это будет? Это будет уже не футбол, а какие-то гладиаторские бои! И как дальше смотреть соревнования, если не знаешь – может быть, вот сейчас любой из игроков на поле пробежит еще пару метров, а потом схватится за сердце, упадет – и всё, кранты??!

В общем, лично я ничего подобного на стадионе никогда не видел, тем более – в соревнованиях такого уровня. А я, как-никак, смотрю эти первенства мира и Европы с 1982 года, даже будучи в армии в 1986 году, сумел посмотреть хотя бы матч открытия СССР-Венгрия 6:0!

И тут – такое… Потом Эриксена все-таки погрузили на каталку и увезли, а комментаторы высказали робкое предположение, что он вроде все ж живой. Никто не был уверен, чем кончится, но из больницы сообщили, что Эриксена все-таки вытащили (потом оказалось, что у него была реальная клиническая смерть, и его реанимировали прямо на поле – хорошо, что у врача команды оказался под рукой дефибриллятор!)

И ведь все это было В ПРЯМОМ ЭФИРЕ на весь мир. Думаю, очень много кто из “сильных мира сего” дал бы очень дорого, только чтоб трансляцию прервали сразу после того, как “Эриксен упал” – но это было невозможно!

Потом, как вы знаете, Эриксена спасли, матч доиграли “с того же места”, и ЧЕ пошел своим чередом…

Только вот вопрос с Эриксеном как-то очень быстро замяли. Что с ним было? Так никто толком и не сообщил. Был ли наказан, скажем, врач команды (или тренер) – за то, что выпустил на поле игрока с явными сердечными проблемами? Нет, об этом ничего не говорилось. Более того: проскользнуло несколько сообщений от медиков, что Эриксен… был абсолютно здоров! Все показатели – не просто “в норме”, а в СУПЕРнорме – такие, какие и должны быть у атлета, выступающего на одном из самых престижных В МИРЕ соревнований, на виду у миллиарда телезрителей и сотни тысяч зрителей на стадионе!

Но позвольте, – хотелось мне задать вопрос (я же, вы знаете, очень любопытный) – как же так?! Если он у вас “самый здоровый” – как же он тогда чуть не умер?? А если точнее – он ведь таки совершенно натурально УМЕР, просто его сумели “откачать”, оперативно достать с того света!

Что думаете – каков был ответ? Да никакой. Вот одно из типичных сообщений с какого-то украинского сайта (но об Эриксене – все такие): “В больнице Эриксен провел чуть менее недели. Ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, который будет стимулировать сердце и исправлять опасную для жизни аритмию. За несколько дней до выписки Кристиан в своем аккаунте опубликовал обращение ко всем людям, оказавшим ему поддержку в непростой ситуации”.

Блин – но что с ним было?? Кто-то где-то вроде пробормотал что-то про “врожденные проблемы с сердцем”… Верилось тогда, как и сейчас, с трудом. Эриксен ведь вовсе не новичок в футболе – он отбегал почти всю карьеру, ему на момент клинической смерти было 29 лет. На протяжении многих лет – лучший футболист Дании, лидер сборной, чемпион Италии в составе “Интера”… Вы чо?! И вот этой охапки высочайших регалий он достиг, имея врожденные сердечные проблемы? Да ну, придумайте что-то поправдоподобней…

Ну а потом, каюсь – интенсивная работа, плюс захватывающие события на самом ЧЕ – и я, вместе со всем миром, стал про Эриксена забывать. В конце концов – выжил ведь чувак. Правда, в футбол ему, как я понял, больше уже не играть никогда: ему вживили кардиостимулятор (в 29-то лет) – и всё, гуляй, отдыхай, наслаждайся жизнью…А чем он там “заболел” – да какая разница? Может, просто от жары плохо стало?

И только недавно меня осенило. Я ПОНЯЛ. “Догадался Штирлиц”. Все-таки я тугодум – можно ж было хотя бы предположить сразу, данные были…

Всё ведь на поверхности, на самом-то деле. Просто об этом НИКТО не сказал, даже не намекнул. А отгадка проста, как три рубля.

ВАКЦИНА! Черт, ну ясно же! Всех игроков всех сборных, естественно, заставили привиться. А у прививки есть побочка – миокардит. Дальше – только набрать несколько запросов в Яндекс… Вот, вылезает среди первых – статья из МК:

“Ученых встревожило воспаление сердечной мышцы после вакцинации молодежи от коронавируса



Эксперты изучают влияние прививок от COVID-19 на миокардит.

Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) изучают сообщения о десятках случаев воспаления сердечной мышцы у подростков и молодых людей, получивших вакцину от коронавируса. Консультативная группа Центров по контролю и профилактике заболеваний США заявила, что некоторые подростки и молодые люди, получившие вакцину против COVID-19, столкнулись с воспалением сердца”.

Статья, между прочим, от 23 мая с.г. – то есть она вышла ДО того злополучного матча.

А мы еще мимоходом удивлялись тогда – почему футболисты такие потерянные? Почему на многих, пока они ждали, удастся ли реанимировать их товарища, буквально лица не было?!Вид был такой, как будто они впрямь ожидали самого худшего! Но С ЧЕГО?? Они что – всегда так выходят на поле, ожидая, что кто-то из них, возможно, не вернется в раздевалку, так как умрет на поле от остановки сердца?

А тут вон оно что: они, видимо, ЗНАЛИ. Знали об угрозе. И врач, видимо, не зря был во всеоружии и имел наготове дефибриллятор. Не зеленку, не перевязочные материалы, не обезболивающее на случай травм – а дефибриллятор! Мда…

Находим в Вики статью “Миокардит”. Находим и читаем: “Часто сопровождается сердечной недостаточностью, аритмиями…” О, а вот и аритмия! “Может быстро закончиться смертью”. Угу.

Ну а если оглянуться вокруг? Время прошло, вакцинация идет на ура – а шила-то в мешке не утаишь. По интернету (в основном по соцсетям) уже пару месяцев ходит некий “список 50 футболистов”, которые… умерли на поле или рядом с ним после вакцинации. Например, здесь.

Писали, что вакцинация “суперэффективными вакцинами” как раз поэтому особенно опасна для спортсменов и… военных. Просто потому, что те и другие постоянно подвергают себя экстремальным физическим нагрузкам, а все эти миокардиты как раз могут давать проявления именно на фоне перенапряжения организма – молодого и здорового. Но – как “писали”? Неофициально, естественно. Официально то, как мы “знаем”, против вакцинации вообще никаких противопоказаний нет. Колись не хочу!

А я не хочу.

Но дело даже не в этом – не в вакцинах, с ними изначально для сколь-нибудь критично настроенного человека было “дело ясное, что дело темное”. Крайне тяжелое и, не побоюсь этого слова, зловещее впечатление производит … тишина. Весь цвет мировых СМИ, свободный мир, свобода слова – и никто даже не взглянул, даже не намекнул что-то в ОПАСНОМ для БигФармы направлении. ЭТО – уму непостижимо. КАК, ХОЛМС??? Как, вашу мать?! Ведь огласка – ну буквально САМАЯ максимальная из всех возможных. Смерть (почти) в прямом эфире! На соревновании, которое смотрит миллиард жителей планеты. На всех языках, на всех континентах, с максимальным вниманием, максимальным потрясением… Все СМИ, все телеканалы, все радиоканалы, все телеграм-каналы – не было никого, кто бы не отписался по поводу этого события, реально потрясшего всю планету. Казалось – правда-то должна была вылезти наружу??

НИХРЕНА. Вылезет – но не “с пылу с жару”, а разве что сейчас, спустя полгода, когда все эмоции уже остыли.

Понятно, что ИМ очень не хотелось, чтобы весь мир увидел, как у него на глазах молодой и ЗДОРОВЫЙ 29-летний парень, атлет, красавец… умрет прямо на газоне от последствий прививки. Это был бы не просто плохой, а очень плохой пиар. Просто ужасный. И, безусловно, такой кейс мог бы подорвать веру населения ПЛАНЕТЫ во все прививки разом… Не в один там “Пфайзер” (чем там кололи в Дании?) или “Модерну” – а во все чохом. Плохой бизнес!

И тогда что они делают? Они делают ТАК, чтобы тема, чтобы связь “Эриксен-прививка-клиническая смерть” вообще НИКЕМ и НИКАК не была не то что названа – а даже обозначена! Никем и никак! Ни в одном “солидном издании”! Ни на одном “солидном телеканале”! Нигде! Никак! “Что было у Эриксена? – Аритмия!” Отвечать только так и никак иначе!

Фантастика. Всемирный Оруэлл. У меня нет слов. Совсем нет.