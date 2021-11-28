На пруду в Винницкой области погибли почти 100 лебедей – СМИ

За неделю на пруду увидели почти 100 погибших птиц.

“Вот я иду и считаю мертвых лебедей. Туши птиц лежат на мелководье. В этом месте, куда я подошел, насчитал 10. За деревом вижу еще семь. Никто их не убирает, вороны клюют. Лебеди начали погибать после того, как спустили пруд”, – сообщил местный житель по имени Александр.

Известно, что пруд арендуется и воду недавно спустили. Из-за заиления подойти к погибшим лебедям невозможно без соответствующей экипировки и подстраховки, отмечают люди.

Спуск воды в пруду как причина смерти лебедей – одна из версий. Вторая – что в птиц стреляли.

Александр, который живет недалеко от пруда, говорит, что выстрелов не слышал, и предполагает, что, если бы стреляли, забрали бы тушки.

Председатель Севериновской объединенной территориальной общины Василий Малярчук рассказал, что находится дома с коронавирусной инфекцией и не может посмотреть, что происходит на пруду. По его данным, плес площадью 137 гектаров арендует фирма из Винницы. На землю у арендатора документов нет.

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