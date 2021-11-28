В Португалии соперник “Бенфики” украинца Яремчука не смог насобирать игроков, матч остановили при счете 7:0

В заявке “Белененсеша” из-за массовой вспышки коронавирусной инфекции было только девять игроков при необходимых 11-и – и ни одного запасного.

В результате в первом тайме “Бенфика”, за которую играет футболист национальной сборной Украины Роман Яремчук, забила соперникам шесть безответных мячей, еще один мяч игрок “Белененсеша” забил в свои ворота.

На второй тайм вышли только семь игроков “Белененсеша”. Уже на 47-й минуте поединка один из них получил травму, и игру прервали. Посовещавшись, арбитры объявили матч оконченным. Его результат – 7:0 в пользу “Бенфики”.

Местное издание Público писало 26 ноября, что у “Белененсеша” COVID-19 обнаружили у 10 игроков, еще девять человек не могли играть из-за травм и дисквалификаций.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 26 ноября в Португалии подтвердили более 1,1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 18,4 тыс. пациентов.

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