Моргенштерн уехал, чтобы остаться

Он влез в подсознание российской власти, этого ему не простили.

Если это правда и Моргенштерн действительно бежал из РФ после страстных обличений Бастрыкина, а не «пиарится на протесте», как любят говорить скептики, перед нами первая рэп-звезда — политэмигрант. Именно полит-, хотя политика в его треках не ночевала. Любой, кто имеет сегодня миллионную аудиторию и не позволяет себя контролировать, для нашей власти — политический оппонент.

А между тем от людей из власти он мало чем отличается. Такой же циник и прагматик, как большинство чиновников, просто не считает нужным это скрывать. Ничего не скрывать — его профессия, на этом он сделал себе миллионы и репутацию. А они — на том, что скрывают.

Наркотики? Да, он часто и с удовольствием поет о них. И откровенно признается в том, что употреблял. Но вспомните: не так давно прошла новость о загадочной смерти двух офицеров наркоконтроля в Москве. По неофициальной версии причина смерти — передозировка наркотиками. А 400 килограммов кокаина в аргентинском посольстве? А кокаин «депутатский», о котором ходят легенды? Мне даже заголовок такой попался — «Странность российских законов объясняется кокаином». Просто все это не принято афишировать.

Люди делают космические карьеры на том, что знают и молчат. А Моргенштерн — на том, что орет во все горло. Недаром же главный лозунг российской эстрады — «Не надо стесняться». Даже песня такая есть. Вот он и не стесняется.

Деньги? «Пропаганда паразитического образа жизни»? Да, все верно. Именно этим и занимается Моргенштерн — пропагандой незаработанных денег.

И это, на мой взгляд, гораздо хуже, чем пропаганда наркотиков. «Два мульта на мне часы» — как раз из этой серии.

Но тут по ассоциации вспоминаешь часы патриарха, полковника Захарченко, складировавшего кэш миллиардами, так что он не помещался в квартире, кадиллаки перед зданием Думы…

Или вот читаем о губернаторе Сахалина: «У губернатора при обысках изъяли наличные деньги в разных валютах на сумму, эквивалентную миллиарду рублей, а также 800 единиц дорогостоящих ювелирных изделий. Лишь одно из них — пишущая ручка — было оценено в 36 млн рублей. На ручке бриллиантами, сапфирами и рубинами выложена карта России».

Ах, какой клип мог бы сделать из этого Моргенштерн…

Любой из них мог бы повторить слова Моргенштерна: «В свое сердце я впускаю лучших — там деньги, мама и Владимир Путин». Именно в таком порядке, деньги на первом месте. Мамой клянусь. А после этого — их гарант.

Моргенштерн на ежегодной национальной «Премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало света». Фото: РИА Новости

Более того. На фоне наркотических обвинений почти незамеченным остался другой иск, который Моргенштерн проиграл. Триста тысяч (втрое больше, чем за наркотики) отсудил у Алишера казанский тамада Олег Лихачев, автор песни «Владимир Путин — молодец!», за незаконное использование своей творческой находки. Молодец-то он молодец, но забесплатно неинтересно.

Незаконно прославив Путина, Моргенштерн встал в интересный ряд.

Такие же иски были поданы Лихачевым к Владимиру Соловьеву и Первому каналу. Которые тоже любят Путина, но тоже меньше, чем деньги.

Соловьев, Эрнст и Моргенштерн. Гомер, Мильтон и Паниковский.

И даже пресловутый скандал с Днем Победы, который Моргенштерн якобы предлагал отменить, тоже ведь скандал из-за денег. Провластная организация «Ветераны России», которая кинулась его травить после эфира Собчак и потребовала проверки СК, просто не разобралась, в чем тут дело. Не предлагал он ничего отменять. Ему просто вдруг стало жалко денег, которые тратят на торжественные церемонии каждый раз. Это ведь сколько кадиллаков можно на них купить! Сколько ресторанов открыть!

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Моргенштерн сорит деньгами в клипе Cadillac. Скриншот

Любому чиновнику, сидящему на распределении бюджетных средств, приходят в голову эти мысли. Но он терпит, молчит, а Моргенштерн не выдержал и сказал. Сказал он и совсем уж неприличную вещь, нестерпимую для чиновников: а что, если раздать деньги людям? Это даже Собчак предпочла не давать в эфир. Деньги — людям?! Да это просто фашизм какой-то! И действительно, буквально через два дня после казуса у Собчак Бастрыкин поручил своим подчиненным проверить Моргенштерна на тему реабилитации нацизма. Это до пяти лет колонии.

Интересно, что в том же выступлении, где он клеймит Моргенштерна, оно называется «Роль права в обеспечении благополучия человека», Бастрыкин предложил отменить ЕГЭ, назвав его пыткой для молодежи. То есть швабры в саратовской колонии — не пытка, а ЕГЭ — пытка. Но это так, к слову, про ЕГЭ у Моргенштерна ничего нет. Хотя могло быть — какое-то (короткое) время он учился в педагогическом университете, откуда был выгнан, когда предложил школьнице заняться сексом в туалете. А мог бы сделать неплохую карьеру.

И наконец, самое интересное — секс. Секса (и мата) у Моргенштерна навалом. Впрочем, как и почти у любого рэпера. Настолько, что его практически невозможно цитировать. В том же «Кадиллаке»: «Сотни сук хотят ко мне». Тексты ужасные, мерзкие, унижающие не только женское достоинство, но и вообще идею нормальных отношений между людьми.

Я слушал и думал: «Где-то я уже это видел». А вот где. Открываю сеть «ВКонтакте», где, по утверждению Бастрыкина, Моргенштерн торгует наркотиками, и листаю наугад профили. Наверху, после имени и фамилии — девиз, что-то вроде подзаголовка. Пониже — место учебы или работы.

Девиз: «Шлюхи, ко мне!». Место учебы: Академия управления. «Унижаю чмошниц и чмошников!». Место работы: прокуратура. «Хочу трахнуть малолетку». Место работы: Совет чего-то при президенте. И так далее. Как вы думаете, Моргенштерн их этому научил?

Моргенштерн — отвратительное, отталкивающее, но честное отражение нашей власти, которое она скрывает даже от самой себя. То, чего не хочется видеть, то, в чем стыдно признаться. А тут — на тебе, напоказ.

Вот за это его и ненавидят. Так ненавидеть и стесняться можно только самих себя.

Всем, конечно, интересно, что будет дальше. Вернется ли он? Простят ли? А если нет, то кто будет следующим? Элджей? Инстасамка?

Я думаю, будет вот что. Через некоторое время в отель на острове Палм-Джумейра в Дубае, где, по информации СМИ, сейчас находится Моргенштерн, потянутся гости из России. Из тех, чьи профили в «ВК» я цитировал выше. Там будут люди из администрации, из министерств, из налоговых ведомств и даже, может быть, из СК. В небольшом приятном зале Моргенштерн даст для них эксклюзивный концерт. А после концерта человек в костюме, вручая ему конверт за кулисами, хлопнет Моргенштерна по плечу и дружески улыбнется: «Спасибо, брат! РФ будет свободной!»

Кадр из клипа ARISTOCRAT. Скриншот

Ничего личного, им просто очень хотелось, чтоб он уехал. Настолько, что подконтрольные силовикам медиа начали сообщать о его отъезде раньше, чем это произошло. Он такой же, как они, но такие здесь больше не нужны, все места уже заняты. Это в девяностые и нулевые такой человек мог подняться из грязи в князи и пользоваться покровительством власти. Что продемонстрировал нам, например, Шнуров, прямой предшественник Моргенштерна. А сегодня все, кто надо, уже поднялись и следят теперь за тем, чтобы не поднялись другие. Там, за кордоном, — пожалуйста. Приедем подышать туда воздухом свободы и послушать новые треки. А здесь — спасибо, не надо.

Если вы скажете, что он пиарится на протесте, что все это ложь, лицемерие, спектакль для ботвы, которая всему верит, я отвечу вам: «Да, конечно! Вы абсолютно правы! Именно этим он и занимается. Но разве не то же самое делает наша власть?»

Ян Шенкман, обозреватель

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