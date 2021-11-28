 

Врио губернатора Тамбовской области лишил служебной машины главного «дорожника» региона

28.11.2021, 1:44, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНачальник управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Альберт Чурилов лишен служебной машины по решению врио главы администрации региона Максима Егорова.

Егоров заседании комиссии по безопасности дорожного движения, где обсуждалась готовность дорог к зиме, раскритиковал Чурилова за качество уборки дорожного полотна, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Врио губернатора заявил, что в зимний период уход за дорогами приобретает особое значение и возложил ответственность за состояние дорог на главу управления автомобильных дорог Чурилова.

«Вы, наверное, все время на служебной машине ездите, на заднем сидении? Вот лишу вас транспорта, будете передвигаться на личном или общественном. Тогда и дороги будете видеть лучше», – сказал Чурилову Егоров.

По мнению врио губернатора, улучшив работу чиновников, можно добиться снижения аварийности на дорогах. Врио главы администрации потребовал от государственных и муниципальных служб, чтобы техника выходила на уборку снега независимо от температуры воздуха, даже если ожидается быстрое потепление.



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