 

ОБСЕ призвала снять ограничения работы миссии в Донбассе

28.11.2021, 1:44, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНеобходимо снять ограничения по работе специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, к этому призвали председатель организации Анн Линде и генсек ОБСЕ Хельга Шмид.

Обе представительницы ОБСЕ «выразили обеспокоенность из-за систематических и неприемлемых препятствий свободе передвижения, с которыми в настоящее время сталкивается СММ ОБСЕ на Украине на неподконтрольных правительству территориях Украины, особенно в Луганской области», передает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

«Они призвали к немедленному снятию ограничений, которые дошли до нового уровня, эффективно препятствуя операциям СММ», – добавили там.

Движение патрулей СММ ОБСЕ было заблокировано «вооруженными формированиями в нескольких местах в Луганской области» и «в двух случаях в Донецкой области», указали в ОБСЕ.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ на Украине и в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе посол Микко Киннунен заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения.

До этого полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Киев в нагнетании напряженности в Донбассе с целью отвлечь внимание украинцев от разразившегося в стране энергетического кризиса.

В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». После этого США предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе.



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