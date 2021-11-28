 

Глава МИД Украины счел «вопросом времени» членство страны в ЕС и НАТО

28.11.2021, 1:44, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Die Zeit выразил мнение, что страна со временем станет членом Евросоюза и НАТО.

«Членство Украины в обоих альянсах – вопрос времени. Потому что мы являемся естественной частью европейского и трансатлантического сообщества. Мы полностью понимаем, что существует определенный скептицизм по поводу расширения ЕС на восток», – приводит мнение главы МИД Украины ТАСС.

По мнению Кулебы, ЕС в ближайшие годы не сможет пообещать Киеву членство, «но юридически и экономически» Украина будет сближаться с ЕС.

В прошлый четверг президент Владимир Путин на коллегии подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям РФ и разговорам о «красных линиях».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В конце октября временный поверенный в делах США в Киеве Кристина Квин на конференции «Одесские дебаты» подняла тост за интеграцию Украины в НАТО. Ранее в США заявили о готовности защищать Украину в случае приема в Североатлантический альянс. Между тем председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил гипотетическое принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.

В октябре глава Пентагона Ллойд Остин поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс. В связи с этим президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что глава Пентагона своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.

В начале октября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенбер заявил, что РФ не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО. В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США.

В июле Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Ранее Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. В Москве предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.



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