 

Президента Чехии Земана выписали из больницы

28.11.2021, 1:24, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЧешский лидер Милош Земан выписался из больницы в Праге, куда его положили после положительного теста на коронавирус, сообщил его пресс-секретарь Иржи Овчачек.

«Президент Чехии Милош Земан с разрешения лечащих врачей покинул в субботу Централльном военном госпитале, где находился с четверга в связи с позитивным результатом теста на коронавирус, и вернулся в свою загородную резиденцию «Ланы», – цитирует Овчачека РИА «Новости».

Он добавил, что в резиденции главы государства с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм пройдет церемония назначения премьером лидера выигравшей парламентские выборы 8-9 октября коалиции «Вместе» Петра Фиалы.

Ранее сообщалось, что у Земана обнаружили коронавирус, врачи решили его вернуть в Центральный военный госпиталь в Праге.

До этго президент Чехии уже покидал госпиталь и возвращался к работе. Президент находился в отделении интенсивной терапии почти месяц. Глава государства страдает невропатией ног и жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. Он также наблюдался у врачей по поводу диабета. Кроме того, у него цирроз печени, в желудок был введен зонд для кормления.



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