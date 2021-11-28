Спецслужбы Турции пресекли акции протеста в связи с обвалом лиры

Сотрудники сил безопасности воспрепятствовали проведению митингов в Анкаре, Стамбуле и Измире в связи с падением курса турецкой валюты, сообщило издание Sozdzhu.

Как сообщило издание, сотрудники сил безопасности Турции задержали несколько участников акций протеста. Публикуемые в социальных сетях видеоролики свидетельствуют, что митинги были немногочисленными, перелает ТАСС.

С начала года турецкая валюта девальвировалась на 70%, что стало одним из самых крупных падений ее стоимости за последние годы. В январе за доллар давали около 7,3 лиры. Торги вторника начинались с курса 11,38 лиры за доллар, а утром в среду валюта Турции подешевела до 13,15 лиры за доллар. При этом на пике волатильности во вторник курс опускался до уровня 13,5 лиры за доллар. В четверг национальная валюта стабилизировалась на отметке 12 лир за доллар.

Во вторник вечером на фоне очередного обвала турецкой лиры в Стамбуле и Анкаре прошли стихийные акции протеста с требованием отставки правительства Турции и отстранения от власти правящей Партии справедливости и развития. В марте курс турецкой лиры по отношению к доллару резко упал после решения президента Турции Тайипа Эрдогана о смене главы БЦ. В ноябре 2020 года Эрдоган уволил главу ЦБ из-за падения курса лиры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему турецкая экономика находится на грани масштабного кризиса и как на это влияют внешнеполитические авантюры президента страны Эрдогана.