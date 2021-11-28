Порошенко – Зеленскому: Владимир Александрович, я вам – не Петя

Ведущие напомнили, что на пресс-марафоне Зеленский, отвечая на вопросы о бывшем руководителе Главного управления разведки Минобороны Украины Василии Бурбе и о спецоперации по задержанию российских наемников, назвал Порошенко “товарищем Петей”.

“Владимир Александрович, я вам – не Петя. И прекратите, пожалуйста, эту практику невоспитанного человека. Я многое могу простить кому угодно. И как христианин, как верующий человек, и как воспитанный человек. Но то, что вчера господин Зеленский намолол, не может меня не огорчать. Не важно, как он меня назвал, я еще раз говорю: это отбросим. Но когда он элиту Вооруженных сил назвал авантюристами…” – сказал Порошенко.

Он напомнил, что основатель платформы Bellingcat Элиот Хиггинс и болгарский журналист Христо Грозев заявили, что им “стыдно за пресс-конференцию Зеленского”.

“И если Христо вчера по итогам пресс-конференции сказал, что ему стыдно за украинского президента, то, к сожалению, стыдно должно быть всем нам. Почему стыдно? Во всех странах – от США до России – разведка – это те, кого носят на руках. Почему? Потому, что их жизнь связана с тем, что пойди за линию фронта в условиях, когда до зубов вооруженная ФСБ контролирует каждый шаг, проведи ряд операций…” – сказал Порошенко.

По его словам, работу разведчиков нельзя смотивировать ничем, “кроме одного – любви к Украине”.

“И вот людей, за плечами которых стоят блестящие операции, которые в свое время разрушили проект [президента РФ Владимира] Путина, господин Зеленский решился называть авантюристами. Это оскорбление для всех разведчиков. Более того, это оскорбление для всех воинов. Это значит, что он не понимает, не уважает и не любит украинскую армию. И, конечно, лучше бы он молчал”, – сказал нардеп.

Контекст:

На пресс-марафоне 26 ноября Зеленский назвал Бурбу “авантюристом и аферистом”. Президент сказал, что Бурба приносил ему “какую-то информацию, что мы получили оперативную информацию, кто придумал формулу COVID [и что] даже есть формула вакцины”.

“Он сказал мне и назвал эту страну. Эта оперативная информация есть, есть бумаги, мы даже можем передать их. Потому что мы их проверили. Он предложил мне передать эту информацию РФ или китайским коллегам. Это была операция под названием “Бурба”. Я уверен, что [это] операция от товарища Пети”, – заявил президент.

Также Зеленский прокомментировал операцию по задержанию российских наемников из частной военной компании “Вагнер”, за которую в том числе отвечал Бурба. Президент Украины заявил, что, планируя использовать в ходе операции авиакомпанию Turkish Airlines, разведчик хотел втянуть страну в “огромный скандал” с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Кроме этого, Зеленский заявлял, что Бурба и Порошенко “были по разные стороны на Майдане, а потом оказалось, что в одной команде”. Также глава государства заявил, что “всем известно, что Бурба занимался “бизнесом” – получал ту или иную информацию и на этом зарабатывал деньги”.

Бурба в ответ Зеленскому заявил, что обижать военнослужащих – неправильно. Он назвал “странной” информацию, озвученную президентом о “формуле COVID-19”. По поводу слов президента о торговле информацией бывший глава ГУР Минобороны намерен обратиться в суд.

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