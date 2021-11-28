Мнение: Перебор суровости приговора…

Узнал, что Пресненский районный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии строгого режима Александра Устинова, позиционировавшего себя политтехнологом. Парня признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), вымогательстве (ст. 163 УК) и незаконном обороте порнографии (ст. 242 УК).

Впервые услышал об Устинове года за полтора-два до его ареста от одного знакомого бизнесмена. Бизнесмен просил совета, что ему делать. И показал смс-ку от Устинова, который написал, что в его телеграмм-канале размешен текст, но он готов его удалить. Всего …. за 200 тыс. рублей. Наглость вымогателя очень удивила. Посоветовал знакомому сохранить смс-ку и обратиться в правоохранительные органы.

Но знакомый бизнесмен к совету не прислушался, предпочел откупиться, мол, вони будет много… Думаю, что таких, как мой знакомый, было немало. Но все-таки нашлись жертвы, которые не побоялись вони.

Но 14 лет колонии строгого режима, по-моему, все-таки многовато. В России и за убийства иногда меньше дают. Для исправления Устинова, думаю, вполне хватило бы 3-4 лет колонии общего режима…. Или я чересчур гуманен?

На снимке: Александр Устинов, фотография отсюда

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