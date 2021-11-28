 

Компания Apple обвиняет Telegram Дурова в провокациях

28.11.2021, 0:46, Новости дня
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Американская компания Apple потребовала от Павла Дурова убрать из его мессенддера Telegram изображение с баклажаном. Об этом в соцсетях сообщил сам Дуров.

В противном случае его мессенджер может быть удален со всех устройств, выпущенных под бредном Apple. В «Яблочной» компании посчитали эмоджи провокационным и, судя по всему, решили поставить Дурова не место.

Напомним, что ранее Павел Дуров сделал несколько нелицеприятных высказываний по отнощению к Apple. В частности, назвал людей, купивших смартфоны iPhone, цифровыми рабами. При этом российский разработчик часто указывает на якобы имеющиеся в iPhone серьезные недостатки. Ситуация накаляется, и дело, похоже, идет к какой-то развязке.



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