Консоль Xbox Series стала чемпионом «Черной пятницы»

По предварительным результатам анализа, проведенного еще до окончания глобальных распродаж, которые принято называть «Черной пятницей», среди игровых консолей явно лидирует Xbox Series S. Эксперты утверждают, что количество этих устройств, проданных в рамках меркетинговой акции, оказалось самым большим.

Специалисты полагают, что причиной такого успеха стал выпуск особой версии Xbox Series без Blu-ray. Дело в том, что производитель сумел значительно уменьшить цену игровой консоли. Ее предлагали всего за 300 долларов США.

Такой доступности не смог предложить никто из конкурентов. Кстати, даже в этой «урезанной» версии замечательно запускаются современные игры. Основной конкурент – PlayStation 5 – оказался на распродаже процентов на 60 дороже. Это был чуть ли ни первый случай, когда японские консоли удалось распродать не все.