 

Консоль Xbox Series стала чемпионом «Черной пятницы»

28.11.2021, 0:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По предварительным результатам анализа, проведенного еще до окончания глобальных распродаж, которые принято называть «Черной пятницей», среди игровых консолей явно лидирует Xbox Series S. Эксперты утверждают, что количество этих устройств, проданных в рамках меркетинговой акции, оказалось самым большим.

Специалисты полагают, что причиной такого успеха стал выпуск особой версии Xbox Series без Blu-ray. Дело в том, что производитель сумел значительно уменьшить цену игровой консоли. Ее предлагали всего за 300 долларов США.

Такой доступности не смог предложить никто из конкурентов. Кстати, даже в этой «урезанной» версии замечательно запускаются современные игры. Основной конкурент – PlayStation 5 – оказался на распродаже процентов на 60 дороже. Это был чуть ли ни первый случай, когда японские консоли удалось распродать не все.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09 / Рубль вырос к доллару и евро

04.05 / Рябошапка назвал одной из причин своей отставки дело Хантера Байдена

08.07 / Мендель будет внештатным советником Ермака, а сейчас – отдыхает “от хейта” – СМИ

10.11 / “Готов ли я к объединению с Разумковым? Не исключаю”. Полный текст интервью Кличко Гордону

17.08 / Суд Москвы вернул в прокуратуру дело о краже у Чубайса на 70 млн рублей

18.10 / В нескольких поселках Тюменской области ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа

28.11 / В центре Неаполя появился стихийный мемориал в память о Марадоне

31.10 / SCMP – и никаких санкций — общая валютно-финансовая система выгодна как Москве, так и Пекину

01.10 / Корниенко рассказал, когда Рада может уволить Разумкова и назначить нового спикера парламента

19.02 / В Ростехе отреагировали на сообщения зарубежных СМИ о «провале» «Панцирей» в САР и Ливии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика