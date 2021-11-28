 

Смартфон Galaxy A13 4G получит четвертую камеру

28.11.2021, 0:46, Новости дня
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Относительно недорогой смартфон Galaxy A13 4G, созданный в корейской компании Samsung, переживет небольшую модернизацию. Как сообщают компетентные источники, аппарат получит четвертую камеру. Об этом также свидетельствуют недавно опубликованные изображения.

Отметим, что параллельно разработчик готовит к выпуску обновленную версию A13 5G. Как видно из маркировки, основная разница в наличии или отсутствии поддержки беспроводных сетей пятого поколения.

Также эксперты напоминают, что речь идет о самых доступных по стоимости смартфонах, ныне выпускаемых под брендом Samsung. Теххарактеристики четвертого датчика для тыльной камеры пока не раскрываются. Но и без этого понятно, что производитель пытается улучшить качество съемки.



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