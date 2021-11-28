 

Найдены тела пяти погибших в шахте «Листвяжной»

28.11.2021, 0:30, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ шахте «Листвяжной» в Кузбассе обнаружены еще пять тел шахтеров, проводятся аварийно-спасательные работы, сообщили в МЧС России.

«В ходе проведения аварийно-спасательных работ в шахте «Листвяжная» горноспасателями обнаружены пять погибших шахтеров, тела подняты на поверхность», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей.

Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

Путин также поручил помочь семьям погибших и пострадавших шахтеров.



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