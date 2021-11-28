 

Первый случай заражения штаммом «омикрон» заподозрили в Австрии

28.11.2021, 0:30, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВласти Тироля подозревают первый в Австрии случай инфицирования человека новым штаммом коронавируса «омикрон», говорится в заявлении правительства региона.

Согласно заявлению, заразившийся вернулся в Австрию после путешествия в Африку. Точный результат анализа будет известен через несколько дней после проведения дополнительного исследования в Вене, перелает ТАСС.

«После выявления новой мутации вируса B.1.1.529 во многих европейских странах сегодня, в субботу вечером, в районе Швац есть в наличии положительный результат ПЦР-теста, связанный с южноафриканским путешествием. По итогам первой проверки вирусологами Инсбрука существует конкретное подозрение, что это может быть новая мутация вируса», – отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что пациент был привит вторым компонентом вакцины от нового коронавируса около девяти месяцев назад.

Из-за распространения новой мутации коронавируса в Африке Австрия с 27 ноября ограничила авиасообщение с ЮАР, Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией и Эсватини. Въезд из этих государств разрешен только австрийским гражданам, которые после приезда должны соблюдать 10-дневный карантин, сдать ПЦР-тест и зарегистрироваться в качестве прибывшего из региона распространения мутации коронавируса.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также Турция и ОАЭ. В субботу коронавирус выявили у прилетевших в Нидерланды пассажиров рейса из ЮАР. В тот же день новый штамм коронавируса «омикрон» добрался до Германии и Чехии. Первый случай заражения штаммом «омикрон» также был зафиксирован в Италии. Еще два случая заражения «омикроном» выявили в Британии. После этого британский премьер Борис Джонсон сообщил о способности «омикрона» передаваться между привитыми людьми.



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