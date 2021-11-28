 

Страны ЮНЕСКО подписали первое в истории соглашение по использованию искусственного интеллекта

28.11.2021, 0:24, Новости дня
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“193 страны, входящие в ЮНЕСКО, одобрили исторический документ, определяющий общие ценности и принципы, необходимые для обеспечения безопасного развития и использования искусственного интеллекта. […] Правительства используют искусственный интеллект при принятии решений, а также в борьбе с такими проблемами, как голод и изменение климата. При этом в ЮНЕСКО предупреждают, что эта технология потенциально способна создать “беспрецедентные проблемы”, – говорится в сообщении.

Утвержденный членами организации документ “направлен на создание правовой инфраструктуры для обеспечения этичного развития технологии искусственного интеллекта”.

“Миру необходимы определенные правила использования искусственного интеллекта. Принятый нами документ устанавливает первую в мире глобальную нормативную базу и возлагает на государства ответственность за ее применение”, – объяснил гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле.

В пресс-службе ООН рассказали, что в тексте соглашения перечислены преимущества искусственного интеллекта и риски его использования.

“В документе подчеркивается, что участники соглашения должны отдавать предпочтение методам, которые могли бы сделать искусственный интеллект эффективным инструментом в борьбе с изменением климата и социальными катаклизмами”, – отметили в организации.

В ООН перечислили сферы, где, в частности, используется искусственный интеллект: бронирование рейсов, оформление заявок на получение банковской ссуды, бортовые компьютеры автомобилей, а также диагностика раковых заболеваний и создание инклюзивной среды для инвалидов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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