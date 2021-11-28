 

В Польше задержали троих украинцев, помогавших мигрантам незаконно пересекать границу

28.11.2021, 0:24, Новости дня
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“Вчера полиция задержала троих человек в связи с пособничеством незаконному пересечению границы”, – говорится в сообщении.

Украинцев, проживающих в Польше, задержали в  возле села Высокий Мост

“10 человек, нелегально пересекших границу, ждали курьеров в лесу”, – добавили полицейские.

https://www.facebook.com/PodlaskaPolicja/posts/1730134777185355

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела врио канцлера Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов “в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси”. По данным СМИ, Лукашенко, в частности, просил Меркель снять санкции ЕС против Беларуси, а также признать его президентом республики. Кроме того, он предложил ЕС создать гуманитарный коридор из Беларуси в ФРГ для 2 тыс. мигрантов. Германия отказалась.

Запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в Ираке, Сирии,   Турции, Узбекистане.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране. 23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

Еврокомиссия планирует привлечь до €3,5 млн для возвращения домой мигрантов, застрявших на границе Беларуси со странами Евросоюза. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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